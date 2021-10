Seks gange har Abdi Ulad vundet Eremitageløbet. Men den syvende gang, der vil bringe ham alene i spidsen på listen over historiens mest vindende eremitageløbere, må vente et års tid endnu.

»Eremitageløbet betyder meget for mig, men jeg kan mærke, at jeg trænger til et par ugers pause. Næste år er jeg tilbage i Dyrehaven med masser af energi på jagt efter to af mine mål. Den syvende sejr – så jeg går forbi Dennis Jensen og Carsten Jørgensen, som begge har vundet seks gange – og Henrik Jørgensens løbsrekord på 38.40 fra 1987,« siger han.

»Efter OL og 'Vild med dans' har jeg brugt alt krudtet. Det har været mentalt hårdt at være med i 'Vild med dans'. Jeg er helt udmattet. Jeg er jo ikke danser, og det er ikke en verden, jeg kendte noget til. Men jeg fortryder ikke, at jeg sagde ja til at deltage. Det har været utrolig spændende, og jeg føler, jeg har lært meget.«

Abdi Ulad var i topform i OL, hvor han blev nr. 23 på maraton i 2.15.50, en af hans fornemste internationale placeringer nogensinde, og i sidste måned blev han dansk mester på halvmaraton.

Han har været med i Dyrehaven hvert år siden 2013, og kun én gang er han blevet slået.

I 2014 måtte han se sig besejret af Johan Larsson, Sveriges eneste E-løbsvinder.

Men Abdi Ulad, den dansende maratonstjerne, er således ikke blandt de over 10.000 løbere, som den tidligere verdensstjerne på 800 meter, Wilson Kipketer, søndag 10. oktober kl. 11.00 sender af sted på den 13,3 kilometer lange rute gennem nationalskoven i den 52. udgave af verdens ældste motionsløb.

De ti hurtigste tider i Eremitageløbet: