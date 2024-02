Ifølge Radio4 sammenlignede Venstre-politiker Jan E. Jørgensen skovirksomheden Eccos 600 ansatte med værnemagere fra tiden under Anden Verdenskrig.

Men et væsentligt citat blev udeladt i artiklen fra interviewet, mener Jan E. Jørgensen, og det har fået ham til tasterne på de sociale medier.

»Selvfølgelig er de ansatte på Ecco ikke værnemagere!« indleder han sit opslag med på Facebook.

I interviewet med Radio4 opfordrede Venstre-politikeren alle danskere til at boykotte Ecco, fordi de fortsat driver forretning i Rusland.

»Det står jeg ved. Men jeg føler mig enormt dårligt behandlet,« skriver han og henviser til Radio4s overskrift på artiklen, der blev skrevet på baggrund af interviewet:

»Jan E. Jørgensen sammenligner Ecco-ansatte med verdenskrigens værnemagere,« lyder overskiften.

Selvom Jan E. Jørgensen er utilfreds, så er overskriften dog ikke skrevet ud af den blå luft.

I interviewet med Radio4 blev Jan E. Jørgensen spurgt: »Sammenligner du det med at arbejde for tyskerne under Anden Verdenskrig med at arbejde for Ecco?«

Hans svar lød: »Det minder i hvert fald om hinanden. Det gør det. Det er en form for værnemageri.«

Væsentlig detalje udeladt

Men Jan E. Jørgensen mener som sagt, at en væsentlig detalje blev udeladt i artiklen: Hans svar på det opfølgende spørgsmål.

»Herefter spørger journalisten mig, om jeg mener, de 600 ansatte hos Ecco er værnemagere, hvortil jeg svarer: 'Ej, det synes jeg måske er lidt hårdt. Det er først og fremmest ledelsen, der skal kritiseres',« skriver Jan E. Jørgensen.

Svaret på det opfølgende spørgsmål blev ikke skrevet ind i artiklen, og han mener derfor, at hans udtalelser er blevet fordrejet.

Hvordan skulle det så forstås, når du svarede, at det var en form for værnemageri at arbejde for Ecco?

»Jeg får jo svaret rettet til, da jeg bliver spurgt direkte. Der er ingen tvivl om, hvad jeg mener, når man har hørt hele interviewet. Men ja, jeg kunne da godt have formuleret mig skarpere,« skriver han i en sms til B.T.

Så du mener ikke, der er hold i at skrive, at du sammenligner det at arbejde for Ecco med værnemageri?

»Nej, det er der ikke hold i. Jeg bliver spurgt direkte, om jeg vil kalde de ansatte for værnemagere. Jeg svarer nej, og så skriver de, at jeg sammenligner med værnemagere,« skriver han.

Medie: Total dækning for vores rubrik

B.T. har været i kontakt med Radio4, der mener, der er dækning for overskriften om, at Jan E. Jørgensen sammenligner Ecco-ansatte med værnemagere.

»Vi har aldrig sagt, at det er samtlige 600 Ecco-ansatte, der er værnemagere. Men han sammenligner det at arbejde for Ecco med værnemageri. Derfor mener vi, at der er total dækning for vores rubrik,« siger redaktionschef Anton Heilskov.

I interviewet kritiserer Jan E. Jørgensen særligt ledelsen for at drive forretning i Rusland.

»Og der vil vi gerne sige, at hvis du ansat i en lederfunktion i Ecco, så er du også en Ecco-ansat.«

Men hvorfor er hans svar på det opfølgende spørgsmål om, hvorvidt de 600 ansatte så er værnemagere, ikke kommet med i artiklen?

»Det er et journalistisk valg, at der er noget, der er skrevet ud i brødtekst og noget andet, der bliver direkte gengivet som fuldt citat. Derfor gør vi også meget ud af at henvise til, at man kan høre hele interviewet med ham i artiklen og det vil jeg også opfordre til, at man gør.«

Redaktionschefen understreger, at de er kede af, hvis Jan E. Jørgensen synes, der er en del af deres behandling, han ikke har været tilfreds med.

»Vi er i kontakt med ham og han kan altid tage fat i os, men vi synes, der er dækning for, at han sammenligner Ecco-ansatte med værnemagere,« slår han fast.

I et opslag på LinkedIn har Jan E. Jørgensen tidligere skrevet »Arbejd ikke for dem«, og da JydskeVestkysten efterfølgende spurgte ham, om han mener, at Eccos ansatte bør sige deres job op, svarede han 'ja'.

Han blødte hurtigt svaret op:

»Det skal jeg selvfølgelig ikke bestemme. Men personligt ville jeg ikke arbejde i en virksomhed, som mener, at man fortsat skal være til stede i Rusland. Det er et værdisæt, som ligger meget langt fra, hvor jeg har lyst til at lægge min arbejdskraft.«