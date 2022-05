Ruslands invasion af Ukraine har sendt producentpriserne på himmelflugt, og det har som bekendt udløst stigende fødevarepriser verden over.

Særligt er priserne på hvede, fisk og solsikkeolie steget til vejrs, og det kan mærkes i Storbritannien, hvor flere restauranter nu frygter for deres overlevelse.

Nærmere bestemt de, der lever af at servere den britiske og velkendte ret, fish and chips. Det skriver Sky News.

Frygten for at restauranterne skal dreje nøglen om sker som følge af, at den populære fastfoodret primært udgøres af fødevarer, der importeres fra Ukraine og Rusland.

Op mod 40 % af torsk og kuller, der bruges til fish and chips, kommer nemlig fra Rusland, og det samme gælder gødningen til kartoflerne, som i øvrigt er tredoblet i pris.

Foruden fisk og gødning er Storbritannien desuden afhængig af solsikkeolie fra Ukraine. National Federation of Fish Friers (NFFF) har vurderet, at 50 % af den olie, der bruges hos fish and chips-restauranter, kommer fra det krigsramte land, og alternativerne hertil er steget i pris.

Derfor frygter ejeren af fish and chips-restauranten Knights i Glastonbury også at skulle vinke farvel til restauranten som følge af fødevaremanglen.

For selv om den gamle familierestaurant har overlevet to verdenskrige og en global pandemi, er indehaver George Morey bekymret for, at krigen vil være det sidste søm i kisten.

»Jeg tror, ​​at det muligvis er den største udfordring, som fish and chips-industrien nogensinde har stået over for,« siger han til mediet.

Flere erhvervsledere i fish and chips-industrien opfordrer derfor den britiske regering til at tilbyde en »langsigtet strategi« til at håndtere fødevaremanglen. Ellers risikerer en tredjedel at restauranterne at lukke, hævder de.