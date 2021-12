Siden 1995 har han på professionel vis skudt fyrværkeri af for at skabe det absolut flotteste og mest spektakulære show for tilskuerne. Han tænder hvert år omkring 4.000 styks fyrværkeri, og han elsker det.

Den krudt-passionerede Gunnar Knudsen er fyrværkerimester og har siden 2006 arbejdet for Tivoli i København. Og med sådan en baggrund må man sige, at han om nogen ved noget helt særligt om at lyse en mørk nattehimmel op, der lige om lidt indikerer, at et år er omme, og et nyt er startet.

Nu deler han ud af sin viden og fortæller, hvordan du selv kan lave et rigtig flot show for dine gæster – endda uden det bliver alt for dyrt.

»Et godt hjemmeshow som almindelig forbruger, der vil man gerne have lidt af det hele. Og for 600 til 700 kroner kan man få et rigtig flot show,« siger 57-årige Gunnar Knudsen.

Særligt én type fyrværkeri er Gunnar Knudsen særligt begejstret for, og det er også hans klare anbefaling til folk derhjemme, der skal ud og købe. Nemlig batterierne.

Man får nemlig meget mere ud af dem som forbruger. For i modsætningen til raketten, der giver ét stort knald fuld af farver, så bliver batteriet ved og ved med at skyde alle mulige flotte farver og former op på himlen.

»Hvis man gerne vil lave et flot show selv, så skal man investere i et batteri med et tema. Her er det hele sat sammen for dig, og det giver et show på 1,5 til 2 minutter, og alle kan håndtere det,« siger Gunnar Knudsen, der også selv har tænkt sig at fyre at batterier af, når klokken slår tolv på nytårsnatten.

Og med tema mener Gunnar Knudsen, at de forskellige batterier koncentrerer sig om bestemte farver, som du kan vælge ud fra din egen smag.

Hvor mange penge bruger du på fyrværkeri til nytår?

»Det kunne for eksempel være guld. Så er hovedbestanddelen af farverne guld i kombination med andre forskellige farver. Og der er mange former for guld. Det er rigtig flot, men der er mange forskellige temaer for eksempel sølv, rød og bling. Der er nok 600-700 forskellige effekter i alt. Så der er lidt til enhver smag,« siger Gunnar Knudsen.

Går man på jagt efter et flot batteri, gør Gunnar Knudsen dog opmærksom på, at man ikke skal lade sig forføre at de alt for gode tilbud.

»Går man efter tilbuddet på batteriet med 38 skud for 55 kroner, så er det tåbeligt at tro, at det er godt. Det er bare 38 ting, som siger bang, men farverne er elendige.«

»Men hvis man har 750 kroner, man vil bruge, så køb ét eller to gode batterier. Men vil man ofre 300 kroner, så er det sådan det er, og her vil jeg anbefale, at man køber så få som muligt, men får et godt batteri. Men man kan selvfølgelig også få batterier, der er noget dyrere.«

Også de små gæster, der får holdt sig vågne til klokken 24, kan nyde et batteri, mener Gunner Knudsen.

»Hvis de er bange for de høje knald, så køb nogle høreværn til dem, og briller er jo obligatoriske, og så god afstand. Mange står faktisk alt for tæt på. Skal nakken så lang tilbage, at man får besvær, så er man for tæt på.«

Der er selvfølgelig også muligheden for selv at sammensætte sit show, i stedet for at lade det være op til batteriet.

»Hvis man er kreativ, kan man jo sætte sig ind i, hvad de enkelte gør og designe hele showet selv. Men det er for entusiasterne,« siger Gunnar Knudsen.