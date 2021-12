To teenagedrenge blev tirsdag eftermiddag store helte, da de, med politiets ord, 'udviste en helt ekstraordinær handlekraft, som højst sandsynligt reddede en ældre kvindes liv.'

16-årige Rasmus Biskopstø Thomsen og 17-årige Tobias Nygaard Jessen fra Ringsted er på vej ned for at få en kviktest, da de går forbi en bygning med ældreboliger.

Gennem et af vinduerne ser de et orange skær, og det gør dem mistænksomme, så de banker på ruden, men ingen svarer. Samtidig begynder de at høre en brandalarm inde fra boligen, og de to drenge beslutter sig for at løbe op til hoveddøren og banke på.

Døren bliver åbnet af en ældre kvinde i en kørestol.

»Man kan meget tydeligt se panikken i hendes ansigt,« fortæller Tobias Jessen til B.T., og Rasmus Thomsen supplerer:

»Hun græder og er ret oprevet. Jeg tror, hun var i chok.«

»I det splitsekund går vi bare i fuld aktion med at få hjulpet hende ud og klare situationen,« lyder det fra Tobias Jessen.

De får kvinden, som ifølge politiet er i 60erne, væk fra den røgfyldte bolig og udenfor, og Tobias Jessen giver hende sin jakke på.

Derefter går drengene indenfor igen for at finde ud af, hvad der er gået ild i. Herefter ringer de 112 og opholder sig ved kvinden og sørger for, at hun er okay, indtil brandvæsenet og politiet ankommer.

Brandvæsenet får hurtigt slukket ilden i boligen, som ikke har bredt sig - og som viser sig at komme fra en juledekoration, der er gået ild i.

Drengene bliver der, indtil kvinden kommer med ambulancen til observation for røgforgiftning. Midt- og Vestsjællands Politi oplyser i et Facebook-opslag, at hun ikke er kommet noget alvorligt til.

Dagen derpå har politiet indstillet de to heltemodige drenge til en dusør.

»De udviste en helt ekstraordinær handlekraft, som højst sandsynligt reddede den ældre kvindes liv,« lyder det fra vagtchef Thomas Hartmann i Facebook-opslaget.

De to unge mænd er dagen derpå overvældet af al den ros, der er sendt deres vej.

»Det er lidt surrealistisk at få ros af politiet,« fortæller Rasmus Thomsen, der til dagligt går i 1. g, mens Tobias Jessen går i tiende klasse.

»Det er overvældende at have så mange mennesker, der synes, det er godt gået, og at være blevet kaldt en superhelt,« fortæller Tobias Jessen, som grinende fortæller, at de ikke ser sig selv som superhelte.

»Vi ser os som nogle godhjælpende folk, der lige så en situation, hvor der var brug for hjælp.«

Drengene mener ikke selv, at indstillingen til en dusør er nødvendig.

»Et skulderklap havde egentlig været nok,« fortæller Tobias Jessen og Rasmus Thomsen supplerer:

»Vi er selvfølgelig meget glade og taknemmelige for, at der bliver taget godt imod det, vi har gjort, men det er en ting, som alle burde have gjort i den situation.«