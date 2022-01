28. januar trådte en ny EU-lovgivning, der beordrer dyrlæger til at følge lægemidlers produktbeskrivelser, i kraft.

Det har skabt stor frustration blandt dyrlæger landet over.

»Det, den prøver, er at harmonisere forbruget af antibiotika i Europa. Det gør man ved, synes vi, nogle lidt gammeldags retningslinjer,« fortæller formand for Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, til B.T.

Og det er et problem.

Det betyder nemlig, at vi i Danmark vil komme til at bruge mere antibiotikabehandling end hidtil, forklarer Hanne Knude Palshof.

Indtil nu har det nemlig været den enkelte dyrlæges ansvar at vurdere både dosis og længde af behandling for de syge dyr. Men det ændrer sig altså med lovgivningen 28. januar – for nu skal alle europæiske dyrlæger behandle ud fra, hvad der er anbefalet i lægemidlernes indlægsseddel.

»Vores ret til at vurdere hver enkelt dyr i hver enkelt tilfælde bortfalder, og vi vil ikke bare være nogle robotter, der skal kigge i et skema, når vi ordinerer medicin,« lyder det fra formanden for Den Danske Dyrlæge Forening.

Også dyrlæge Christine Fossing, der er formand for Faggruppe Familiedyr, som har med de gængse kæledyr at gøre, er utilfreds med den nye EU-forordning.

»Dyrlægens egen vurdering bliver til en vis grad taget ud af ligningen, for nu skal vi følge dét, der står i indlægssedlerne til punkt og prikke. Det hele bliver meget mere svært. Hvor vi før har kunnet skræddersy behandling til det enkelte dyr, bliver det nu meget mere firkantet, fordi proceduren bliver mere besværlig,« forklarer hun.

Og det er ikke kun for dyrlægerne selv, at den nye lovning giver besvær – for også dyreejerne kan risikere at blive ramt, og det kan blive en dyr fornøjelse.

»Det bliver besværligere for den enkelte dyreejer, fordi de oftere skal til dyrlægen, og det vil også komme til at koste flere penge for dem,« fortæller Christine Fossing.

Eksempelvis kan der være behov for at ordinere behandling til tre uger, hvis et kæledyr får kompliceret hudbetændelse, da det er dyrlægernes erfaring, at det er den tid, det tager at få bugt med det. Men da behandlingen som udgangspunkt anbefales i fem til syv dage, vil ejeren altså skulle til dyrlæge for at få det konstateret igen for hver uge.

»Det bliver bare at gå fra det, vi har brugt i årevis, som er baseret på forskning, til noget, som er skåret over en kant for alle dyrearter,« siger Chistine Fossing.

Og fra formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Hanne Knude Palshof, er meldingen da også klar:

»Vi kan jo ikke stå inde for det, men vi bliver jo nødt til at bruge det på den måde. Selvfølgelig opfordrer vi vores medlemmer til at følge lovgivningen.«