»Jeg finder det bekymrende, hvis ministeren kun vil udtale sig til journalister, der er enige med ham.«

Sådan lyder det nu fra Line Barfod, der er teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

Og hun er samtidig den absolutte stemmesluger på Københavns Rådhus ved kommunalvalget sidste år, hvor Enhedslisten for første gang blev det største parti i hovedstaden.

Bekymringen kommer, efter hun i B.T. har set transportminister Benny Engelbrecht blive stillet kritiske spørgsmål om Lynetteholmens økonomi.

Line Barfod er teknik-og miljøborgmester på Københavns Rådhus. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Line Barfod er teknik-og miljøborgmester på Københavns Rådhus. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Mandag middag var ministeren nemlig ude på Refhaleøen og lave første spadestik til Lynetteholmen.

Her tog B.T. ud for at få svar på nogle af de kritiske spørgsmål.

»Jeg har haft det grundlæggende udgangspunkt, at det øjeblik B.T. forstår den økonomiske baggrund omkring Lynetteholmen, så vil jeg gerne give interview, og jeg kan forstå, at I nu indser, at Lynetteholmen økonomisk hviler i sig selv,« svarede transportministeren på B.T.s spørgsmål og tilføjede:

»Det håber jeg, du kan bekræfte.«

Her er B.T.s historier om Lynetteholmen 31. august: B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden.

B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden. 9. oktober: I en hemmeligstemplet rapport kommer det frem, at regningen for Lynetteholmen – stik imod hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på mange milliarder kroner, som skatteborgerne må betale.

I en hemmeligstemplet rapport kommer det frem, at regningen for Lynetteholmen – stik imod hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på mange milliarder kroner, som skatteborgerne må betale. 21. oktober: B.T. kan fortælle, at der kommer en regulær retssag mod Transportministeriet, som er stævnet for ikke at have gennemført de krævede undersøgelser af miljøkonsekvenserne af projektet.

B.T. kan fortælle, at der kommer en regulær retssag mod Transportministeriet, som er stævnet for ikke at have gennemført de krævede undersøgelser af miljøkonsekvenserne af projektet. 1. november: B.T. skriver på baggrund af stævningen, at to professorer i miljøret vurderer, at der er sket lovbrud.

B.T. skriver på baggrund af stævningen, at to professorer i miljøret vurderer, at der er sket lovbrud. 13. november : Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers hart sagt. Tværtimod.

: Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers hart sagt. Tværtimod. 14. februar: Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam.

Skal B.T. bekræfte, at Lynetteholmen hviler i sig selv? Der er jo meget stor usikkerhed om Lynetteholmens økonomi.

»Jeg hører faktisk ikke, at du bekræfter, at Lynetteholmen hviler i sig selv. Kan du ikke lige bekræfte det, inden vi fortsætter det her interview?,« spurgte ministeren.

Helt konkret har B.T. ellers afdækket, at der er stor usikkerhed om, hvor stor en regning, der i sidste ende vil havne hos skatteyderne for Lynetteholmen, der ventes færdig i år 2070.

I en redegørelse om Lynetteholmens økonomi står nemlig, at indtægterne for salget af boligerne på Lynetteholmen kan svinge mellem 8,6 milliarder kroner og 39,8 milliarder kroner

Men den ansvarlige minister mener altså, at Lynetteholmen »hviler i sig selv«.

»Det, jeg kan høre er, at du som en ellers meget dygtig journalist, som mig bekendt har gået på Journalisthøjskolen, faktisk ikke har sat dig ind i de økonomiske forhold. Det er sådan, at byggeriet af Lynetteholmen hviler i sig selv økonomisk ved hjælp af den jord, der skal nyttegøres,« sagde Benny Engelbrecht og fortsatte:

»Jeg synes, at I skal gå hjem på B.T.s redaktion og sætte jer grundigt ind i de økonomiske forhold, og så vende tilbage, når I har forstået det. Og så vil jeg gerne give et interview. Tak for nu.«

Også på Christiansborg er der undren over Benny Engelbrechts kommentarer.

»Jeg er enig i, at det er bekymrende, at ministeren ikke vil anerkende, at der er så stor usikkerhed om, hvordan økonomien bliver, og han holder tydeligvis de kritiske spørgsmål i armslængde på den her måde,« siger Hans Kristian Skibby, der er transportordfører for Dansk Folkeparti.

Men er det ikke fair nok, at ministeren stiller modspørgsmål til en kritisk journalist?

»Jo, men vi har selv oplevet, hvordan centrale oplysninger har været bortcensureret i redegørelse om Lynetteholmens økonomi, da vi skulle stemme om anlægsloven, og nu vil ministeren ikke anerkende, hvad der er kommet frem, efter projektet har været under lup. Det er jeg træt af,« siger Hans Kristian Skibby.