Kan du forestille dig et liv uden coronapas og mundbind?

For de fleste virker den tanke lige nu temmelig fjern, men for 26-årige Nicklas Rosenberg er det hverdag.

Grundet en angstdiagnose har han nemlig læst nøje op på, hvordan man bliver fritaget fra begge dele – og skruet på de rigtige knapper.

»Jeg var nede på Borgerservice og få lavet et fritagelsespapir, så jeg kunne slippe for coronapasset. Det var ekstremt simpelt,« forklarer han.

Fritagelse - det kræver det Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test er undtaget for krav om test og coronapas.

Borgere med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er fritaget fra kravet. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Aalborgenseren, der til dagligt arbejder som murer, fortæller, at fritagelsen fra coronapasset skyldes hans angst, men er ikke interesseret i at uddyde det yderligere.

Ifølge Nicklas bad Borgerservice dog ikke om dokumentation for angsten, men han skrev ved tro og love under på, at han har ret til fritagelse.

Mundbindet bruger Nicklas som nævnt heller ikke.

»Det har dog ikke noget med angst at gøre. Det giver ubehag ved vejrtrækning, og så er jeg imod det,« forklarer han.

Det lille stykke stof for munden, kunne han dog ikke få en officiel erklæring på at undlade. Men så var der andre – ret simple – metoder, forklarer han:

»Jeg købte bare det der blå badge (med teksten 'fritaget for mundbind', red.) inde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – inde under nogle sider om fritagelse.«

Svaret kommer meget hurtigt og klart, når man spørger Nicklas Rosenberg, om ikke han selv mener, han udnytter reglerne.

Det er dog ikke ikke altid, det falder i god jord, når Nicklas Rosenberg fortæller, han er fritaget for coronapasset.

Noget, han eksempel oplevede, da på et tidspunkt ville spise på en burgerbar i byen.

»Da jeg siger, jeg er fritaget og viser mit fritagelsespapir, godtager tjeneren det ikke,« siger han og uddyber:

Her ses det stykke papir, der fritager Nicklas for mundbindet. Vis mere Her ses det stykke papir, der fritager Nicklas for mundbindet.

»De følger loven og myndighedernes anbefalinger, men i loven står der jo også, at man kan blive fritaget, så jeg forstår ikke, hvorfor de ignorerer den del af loven.«

I Jomfru Ane Gade fortæller Nicklas at cirka 80 procent af diskotekerne sidste år afviste ham på grund af manglende coronapas. Angiveligt fordi de ikke turde løbe risikoen af frygt for en ny nedlukning, fortæller han.

Gør det ikke indtryk på dig, hvis nogen reelt set frygter, at du er i rummet? For eksempel gæster på diskoteket eller burgerbaren?

»Det er jeg meget uforstående overfor, for de kan komme ind, hvis de er vaccineret med to eller tre stik, uden at vise et testresultat. Men de kan jo stadig bære smitten og smitte andre,« siger han og fortsætter:

Når snakken falder på coronapas og mundbind, stivner smilet hos 26-årige Nicklas. Vis mere Når snakken falder på coronapas og mundbind, stivner smilet hos 26-årige Nicklas.

»Og så er der mig, som kommer ind rask og uden symptomer, men jeg må ikke blive lukket ind. Så tænker jeg: 'Hvad fanden er forskellen?'«

Kunne du ikke bare vælge at få coronapasset, hvis det gør folk omkring dig mere trygge?

»Jeg forstår ikke, hvorfor det rager folk, om jeg er vaccineret eller ej. Hvis de har en reel frygt for smitte, synes jeg, de skal blive hjemme i stedet for.«

Så du ønsker ikke at udvise samfundssind?

»Samfundssind kan de stikke langt op i røven, hvor solen ikke skinner. Jeg synes, at regeringen har udnyttet udtrykket så meget, at det har mistet sin betydning.«