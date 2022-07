Lyt til artiklen

Forhandlingerne mellem 3F og Ruths Hotel i Skagen har stået på i et årti.

Og for bare få uger siden, var fagforeningen parat til at trække det røde kort over for kendis-hotellet.

De varslede strejke.

Men nu er konflikten afblæst.

Direktør Tom Boye, som dengang ikke ville forklare overfor B.T., hvad stridspunkterne i forhandlingen mellem parterne var, har nemlig sat sin underskrift på en overenskomstaftale.

Ifølge manden selv, har strejkevarslet ikke nogen betydning for, at der nu er landet en aftale.

»Det har som sådan ikke haft nogen betydning. Det er et spørgsmål om, at vi har fået noget fleksibilitet, som gør, at vi nu kan se os selv i aftalen og efterleve den,« siger direktøren.

Lidt anderledes ser formand for 3F i Frederikshavn Finn Jenne på sagen.

»Der er nok ingen tvivl om, at strejkevarslet har haft en betydning. Det kunne jo ramme dem i Hellerup-ugen, som jeg også har set flere skrive på sociale medier,« siger Finn Jenne og peger på, at der blandt nogle grupper har været planer om at sætte en kæp i hjulet på en af hotellets travleste uger.

Han har også svært ved at forstå, at hotellet nu kan se sig selv i aftalen, når de ikke kunne det for få uger siden.

Der er nemlig ifølge formanden ikke lavet om i nogle væsentlig punkter.

»Vi har haft et møde, hvor vi har rettet nogle formuleringer til. Men indholdet er det samme. Der er nogle minimumskrav, som vi ikke kan eller har afveget fra.«

»Men jeg glæder mig over, at vi er kommet så langt. Det viser, at man er mere end bare flotte ord, som jeg ellers havde hotellet mistænkt for,« siger Finn Jenne.

For få uger siden spekulerede han i, hvorvidt Ruths Hotel reelt havde en intention om at tiltræde en overenskomst, eller om forhandlingerne bare var for syns skyld.

De ord, sluger han nu. Og dog.

For selvom der er sat en underskrift, mangler hotellets bestyrelse at godkende aftalen.

De skal tage stilling til indholdet i september, og selvom direktør Tom Boye ser positivt på fremtiden, understreger han, at meget kan ske.

»Jeg har ingen forventninger til deres vurdering, for jeg kender ikke deres syn på sagen.«

Du har vel løbende drøftet det med bestyrelsen?

»Jeg har talt med formanden, og derfor er jeg også positiv, men det kan være meget forskelligt, hvordan to parter læser og fortolker sådan en aftale,« siger han til B.T.