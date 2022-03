For nogle er mandag morgen en søvndyssende affære.

Men det var i den grad ikke tilfældet for Kenneth Bendtsen.

Han er pedel på professionshøjskolen UCN i Aalborg og skulle mandag morgen i gang med en helt almindelig arbejdsdag.

»Jeg skulle ud at hejse det ukrainske flag foran skolen klokken lidt i syv i morges. Så ser jeg ud af øjenkrogen noget, der bevæger sig. Der kommer noget stort ud af buskadset,« fortæller han.

Det var en ulv.

»Og så fik jeg ellers telefonen op ad lommen. Den kommer ud og står stille et øjeblik. Så lunter den op mod det nye supersygehus.«

Og Kenneth Bendtsens kolleger fik da lige videoen at se over morgenkaffen.

»De glædede sig over, at jeg havde fået den oplevelse. Det er ikke alle, der får lov til at opleve det,« siger han glad.

»Jeg kan med 99 procents sikkerhed sige, at det er en ulv. Jeg er selv jæger og har været ude i naturen, siden jeg kunne gå.«

Men Kenneth Bendtsen blev ikke bange.

»Jeg stod små hundrede meter fra den, og det føltes ikke farligt. Selvfølgelig kan hænderne ryste en smule, men det var bare spændende,« siger pedellen og afslutter:

»Så er mandag morgen ikke så kedelig endda!«