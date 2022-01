»Jeg ved nu, at det var farligere, før jeg fik min medicin. Risikoen for, at jeg får en blodprop igen, er usandsynlig lille. Angsten er dalet ved, at jeg ved, jeg nu er velbehandlet.«

Sådan siger kokken Jesper Vollmer, der også er kendt som Annette Heicks mand.

Han er lige nu aktuel i programmet »Gå til lægen mand!« hvor 10 forskellige mænd, der hver har haft en sygdom tæt inde på livet, fortæller om det forløb, de har været igennem.

Mænd går nemlig 35 procent mindre til lægen end kvinder og dør dermed også hyppigere af nogle af de mest udbredte livsstilssygdomme, som for eksempel hjerte-kar-sygdomme, diabetes, modermærkekræft og KOL (rygerlunger, red).

Det skyldes typisk, at mænd generelt har en mere usund livsstil og vanskeligere ved at tale om og forholde sig til sygdomme og livsstilsændringer.

Programmet sendes via ALLY – en ny steamningtjenste fra Aller – og har til formål at ruske lidt op i mændene, så de kommer afsted, hvis de mærker, at noget ikke er, som det skal være.

Det vil Jesper Vollmer gerne være med til at sætte fokus på. Derfor fortæller han nu om nogle af de tanker, han han har gjort sig, efter han blev ramt af to blodpropper i sommer.

»Jeg har prøvet at brække nakken tidligere, men da det her skete sidste år, var det en ekstra reminder om, at vi kun er her nu, og man bliver bevidst om at være god ved sig selv,« siger han og fortsætter:

Går du til lægen, hvis du føler dig syg?

»Mange venter måske med at købe den bil, de har drømt om, men vi ved jo ikke om, vi er her til den tid. Så det med at nyde senere – det er ikke givet,« siger Jesper Vollmer, der i 2015 var ude for en badeulykke i Thailand, der var tæt på at koste ham livet.

Hans blodprop kom ikke af for lidt motion, for mange smøger, dårlig kost og søvn, som ellers er klassikere, når det kommer til at ødelægge sit eget helbred på sigt.

Blodpropperne var arveligt betinget, fandt han senere ud af. Han var slet ikke klar over, at hans mor tidligere har haft blodpropper. Dengang tænkte man ikke over, at den slags gik i arv.

Når Jesper og Annettes børn på nu 13 og 17 år fylder 18, skal de derfor tjekkes, om de kan være disponerede i fremtiden.

Annette Heick og Jesper Vollmer med deres sønner til Melodi Grand Prix i 2016. Foto: Henning Bagger Vis mere Annette Heick og Jesper Vollmer med deres sønner til Melodi Grand Prix i 2016. Foto: Henning Bagger

Læge Christian Bøving, der også medvirker i programmet, erkender, at der kan være knap tid, hvis man(d) endelig får taget sig sammen til at komme til lægen.

»Derfor er det også vigtigt, at vi som sundhedsfaglige har fokus på at være imødekommende. Vi skal lytte og være bedre til at spørge ind, så man får afklaret, hvad det drejer sig om. Man skal skabe et miljø, hvor der er varme og nærvær. Det er bedre at forebygge frem for at vente på, at man får en sygdom,« siger han.

Jesper Vollmer ville gerne selv have været bedre til at gå til lægen for måske at have opdaget, at han var arveligt disponeret. Det kan man måle via blodtryk og kolesterol.

Men han er ikke typen, der slår sig selv i hovedet. Han ser fremad:

Kokken sørger for at holde sig i gang – blandt andet på mountainbiken. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Kokken sørger for at holde sig i gang – blandt andet på mountainbiken. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg drømmer om at forblive aktiv, som for eksempel at blive ved med at vinterbade eller at køre mountainbike. Det er enormt livsbekræftende, også selvom jeg godt ved, at mountainbike er en risikofyldt sport,« siger Jesper Vollmer, der har fået specialdesignet en mountainbike tilpasset hans skavanker efter badeulykken i 2015.

Blodproppen har gjort skaderne fra dengang værre. Men Jesper er optimistisk og tror, at de med tiden vil forsvinde.

Derfor er han heller ikke bange for alderdommen, der kommer.

»Jeg føler mig på ingen måde gammel. Jeg tror, det handler meget om, hvem man omgiver sig med. Jeg og Annette joker lidt med, hvad der skal ske, når børnene er flyttet hjemmefra. Det er på lånt tid, vi har dem. Vi glæder os til det næste kapitel,« siger Jesper Vollmer.

Læge Christian Bøving. Foto: Pressefoto. Læs mere om christian på www.christianboving.dk. Vis mere Læge Christian Bøving. Foto: Pressefoto. Læs mere om christian på www.christianboving.dk.

Tilbage til Christian Bøving, der opfordrer mændene til selv at sørge for en sund livsstil:

»Der er mange patienter, der lægger ansvaret for deres helbred over i armene på mig, men min opgave er, at lægge det tilbage til patienterne,« siger Christian Bøving:

»Mit motto er, at hvis ikke du har tid til at gøre noget ved det nu, så skal du huske at sætte tid af til at blive syg senere. Og så prikker jeg ofte lidt til mændene ved at sige, at det ikke kun er dem selv, de rammer. De rammer også familien,« siger lægen.

Han opfordrer derfor også mændene til at gå til læge - selvom de måske opfatter symptomerne som en bagatel og ikke vil være til besvær.