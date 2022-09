Lyt til artiklen

Kender du det, når maden lige smutter ud af hånden på dig og lander på gulvet?

Du siger muligvis 'femsekundersreglen' højt, og så samler du det op og spiser det.

Og det kan du også godt med bestemte fødevarer. Men der er også fødevarer, hvor du ikke skal gøre det.

Det fortæller seniorforsker Solveig Langsrud til mediet Godt.

Solveig Langsrud har stået i spidsen for et europæisk projekt omkring hygiejne, og hun mener ikke, at vi skal frygte madens berøring med gulvet.

Forskeren fortæller, at der oftest ikke er farlige bakterier, parasitter eller virusser på ens gulv. Men hvis du har hund eller kat, der går rundt indenfor, skal du være lidt mere forsigtig.

Og så er der den helt store forskel. Hvis du taber en tør skive brød, så kan du godt bruge femsekundersreglen. Men hvis det er en våd fødevare, så er situationen en anden.

»Ved vandmelon kan man se, at 96 procent af bakterierne på en overflade overføres fra gulvet til melonens overflade på mindre end et sekund.«

»Men mindre end en procent overføres til brødet,« forklarer seniorforsker Solveig Langsrud.

Femsekundersreglen holder som udgangspunkt, hvis man taber en tør madvare. Våde madvarer derimod skal skylles eller smides ud, er konklusionen fra forskeren.