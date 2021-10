Flere aalborgensere har på Facebook udtrykt undren over et kæmpe brag over byen søndag eftermiddag.

Årsagen til det høje brag var, at to F-16-fly simpelthen brød lydmuren over Aalborg, skriver Forsvaret på Twitter.

Det skyldes, at Forsvaret har aktiveret afvisningsberedskabet, og det skulle dreje sig om et civilt fly, som Forsvaret ikke kunne få radiokontakt til, forklarer Søren Andersen, oberst og chef for flyvevåbnets nationale operationscenter.

»Kastrup flyvekontrol mistede radiokontakten med et civilt rutefly, og når det sker, er vi altid meget opmærksomme og prøver at hjælpe. Vores afvisningsberedskab og vores to F16 fly var ude at flyve træningstur på det her tidspunkt, hvor de var over Nordsøen.«

Derfor kunne flyene træde til.

»Det civile fly fløj fra Vestdanmark over Nordjylland, og derfor var F16 flyene lidt bagude. Derfor fløj de det, der hedder supersonisk for at indhente flyet,« forklarer Søren Andersen og fortsætter:

»De prøvede at tage så meget hensyn, som de kunne, så de fløj i meget stor højde, men ikke desto mindre var de i overlydsfart over det meste af Nordjylland.«

Det civile rutefly overholdt alle regler, og det fortsatte efterfølgende ind i Sverige, hvor man har været i kontakt med det svenske luftforsvar, som fortæller, at de har fået kontakt til flyet igen, fortæller Søren Andersen.

»F16 flyene er landet i Skødstrup, og alt er tilbage til normalen igen nu.«

Særligt i Hasseris og ude i Restrup Enge er der flere borgere, som kunne høre braget, men også i Ulsted kunne braget høres, skriver flere borgere på Facebook. Dermed har braget formentligt kunnet høres i store dele af Nordjylland.

Flere borgere, blandt andet i Aalborg Øst, skriver desuden, at det rystede i deres huse, da F16 flyene altså larmer en del.

»Vi prøver at tage hensyn, men nogle gange er opgaven vigtigere end alle hensyn. Vi overtræder ingen regler ved det her, og vi må gerne gøre det, når der er behov for det. Det er en vagtleder, som sidder på jorden, der forholder sig til, hvad vi gør i sådan nogle situationer, så det er meget gennemtænkt. Vi ved, hvad vi skal gøre, når sådan noget her sker,« lyder det fra Søren Andersen.

Det sker dog yderst sjældent, at man i Danmark flyve overlydsflyvninger.