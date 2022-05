Der er gode nyheder til de fynske lærerstuderende. Rigtig gode endda.

Torsdag har et politisk flertal nemlig afsat et tocifret millionbeløb til landets læreruddannelser, og det gælder blandt andet Den Frie Lærerskole i Ollerup samt UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Det oplyser Undervisnings- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Millionbeløbet, der er fordelt over landets uddannelser, lyder på 65 millioner kroner og skal bruges til at styrke kvaliteten af undervisningen.

Det kommer ifølge uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) til at betyde, at lærerstuderende allerede efter sommerferien vil opleve flere undervisningstimer og feedback fra undervisere.

»Det kan ikke fremhæves nok, hvor vigtige lærerne er for vores samfund og vores børn og unge. Vi sørger nu for, at de lærerstuderende får flere timer på skemaet og mere vejledning og feedback fra deres undervisere,« siger han og fortsætter:

»Det er første skridt på vejen, inden vi tager hul på forhandlinger om en ny og bedre læreruddannelse.«

Fordelingen af det tocifrede millionbeløb til landets læreruddannelser er sket på baggrund af antallet af studenterårsværk, hvilket vil sige, at de uddannelser, der rummer flest studerende, får de højeste tilskud.

Øverst på listen over højeste tilskud findes Københavns Professionshøjskole, der modtager det største beløb på 18,1 millioner kroner.

Et godt stykke under ligger UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole med en støtte på 7,9 millioner kroner og Den Frie Lærerskole i Ollerup med 1,5 millioner kroner.