Fryseren er fyldt med varer. Dunke er fyldt med litervis af benzin. Der er hævet kontanter. Og taskerne er pakket, så der kan flygtes på få minutter.

Nej, det er ikke en scene fra det krigshærgede Ukraine. Det er derimod situationen for nogle danske familier, der frygter en snarlig krig i Danmark.

En af dem er Mette Karlsen fra Aarhus. Hun har pakket en taske til sig selv og sine to børn på tre og otte år, hvor de har alt, hvad de skal bruge til at klare sig i tre døgn.

»Det er ikke, fordi jeg vil tage sorgerne på forskud, men det giver mig ro i maven at vide, at vi er klar, hvis der skulle ske noget. Jeg har lagt en plan, og vi kan forlade huset på fem minutter,« siger hun.

Mette Karlsen er langtfra den eneste, der er blevet bekymret i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

Det fortæller Bernt Christian Gotfredsen, der er en af administratorerne for den største danske Facebook-gruppe for prepping. Prepping dækker over det fænomen, at man forbereder sig på at kunne overleve i krisesituationer.

De seneste to uger har gruppen 'Preppers i DK' har fået over 500 nye medlemmer. Til sammenligning plejer der normalt at komme 150 nye medlemmer om måneden.

»Det vælter ind med folk, der tilsyneladende ikke rigtigt har interesseret sig for den slags før, men som på den ene eller anden måde gerne vil forsøge at forberede sig lidt, hvis der skulle ske noget, for eksempel hvis Putin pludselig skulle få trang til at trykke på atomknappen, eller resten af Europa skulle blive involveret i krigen,« siger Bernt Christian Gotfredsen.

Grafen viser tilgangen af medlemmer til Facebook-gruppen 'Preppers i DK', og her ses det tydeligt, at interessen for medlemsskab stiger den 24. febuar, da Rusland invadrer Ukraine. Foto: Screendump fra gruppen 'Preppers i DK' Vis mere Grafen viser tilgangen af medlemmer til Facebook-gruppen 'Preppers i DK', og her ses det tydeligt, at interessen for medlemsskab stiger den 24. febuar, da Rusland invadrer Ukraine. Foto: Screendump fra gruppen 'Preppers i DK'

Udviklingen bliver bekræftet af andre lignende grupper på Facebook, der også har fået ualmindeligt mange anmodninger om medlemskab siden den russiske invasion i Ukraine 24. februar.

»I vores gruppe er Hr. og Fru Leverpostej pludselig begyndt at interessere sig for, hvad man gør, hvis strømmen går, og hvor meget mad det egentligt ville være rart at have på lager,« siger en administrator, der udtaler sig anonymt, fordi han har arbejdet et årti i forsvaret og nu i beredskabet:

»Militærfolk som mig ved jo godt, at chancen for, at Putin sønderbomber Sønder Bøvelse, eller hvor man nu har plantet sin ligusterhæk, er relativt lille, ligesom det også er meget svært at forestille sig, at Putins store mægtige invasionshær skulle rulle ind over Køge Bugt i nærmeste fremtid, men frygten er begyndt at fylde – særligt hos kvinder med børn,« siger han.

Det er ikke kun i Facebook-grupper for preppere, der bliver udvekslet tips og tricks til forberedelser i tilfælde af krig. I en gruppe for forældre, hvor der normalt bliver udvekslet erfaringer om indkøring i vuggestuen, ergonomiske skoletasker og håndhævelse af regler om skærmtid, har et opslag om krigsforberedelser fra en bekymret forælder fået 300 kommentarer.

I opslaget skriver vedkommende om overvejelser om at at tage et lån i friværdien i huset og veksle til dollar under hovedpuden eller fysisk guld.

‘Jeg føler mig ærlig talt ret fjollet. Men (...) jeg er så vanvittigt bange for, at der udbryder krig i Europa, og atomvåben tages i brug. Jeg føler mig nok sårbar, fordi vi står med to små børn, og verden føles kaotisk og skræmmende,’ står der som begrundelse.

Og læser man de 300 kommentarer, er det tydeligt, at der er mange, der deler bekymringen.

Og den ene af de kvinder, der har kommenteret opslaget, er altså Mette Karlsen fra Aarhus, der har pakket en til sig selv og sine børn.

I tasken er der blandt andet tre sæt tøj til hver, tandbørster, bleer, gaffertape, spejderkniv, lommelygte, transistorradio, oplader til telefon, førstehjælpskasse, medicin og tabletter til at rense vand.

Mette Karlsen har også printet udskrifter af vigtige dokumenter såsom pas, vaccinationspapirer og lignede, og så har hun lige bestilt frysetørret mad hjem. Der er også sørget for kattefoder til familiens to katte.

Mette Karlsen fra Aarhus har pakket en taske til sig selv og sine børn, så de kan klare sig i tre døgn. Foto: Privat foto Vis mere Mette Karlsen fra Aarhus har pakket en taske til sig selv og sine børn, så de kan klare sig i tre døgn. Foto: Privat foto

De første forberedelsestanker gjorde hun sig allerede i januar, da stormen Malik ramte, og hun blev nervøs for, om et stort træ i nærheden kunne risikere at vælte ned i huset. Da Rusland så invaderede Ukraine, og »verden pludselig blev usikker på et helt andet plan«, fik hun pakket flugttasken.

»Umiddelbart er det nok et atomudslip, der bekymrer mig mest. Men jeg føler også, at Danmarks geografiske placering er udsat i forhold til Rusland. Uanset er det bare rart at vide, at jeg har gjort noget i forhold til at forsøge at beskytte mine børn, hvis der skulle ske noget,« siger Mette Karlsen.

Mens det er frygten for en ulykke på et atomkraftværk eller en atombombe, der fylder hos nogen, er der andre, der mere bekymret for et luftangreb.

Tanken om, at et russisk missil kunne finde vej til dansk jord, har ligget i baghovedet på Lisa og Dennis Andersen fra Ringkøbing i et stykke tid – faktisk lige siden NATO for et par år siden placerede missilforsvar i Polen.

Da krigen brød ud i Ukraine, kom truslen tættere på, og parret kontaktede derfor deres børns børnehave og folkeskole for at høre til institutionernes beredskabsplaner.

»Tingene kan jo eskalere hurtigt, så jeg synes, det er vigtigt, at der en plan for, hvor man skal gå hen, hvis luftalarmen lyder. Institutionerne havde ikke overvejet situationen, men sagde så til os, at børnene for eksempel ville blive sendt i kælderen,« siger Dennis Andersen.

Dennis Andersen fra Ringkøbing har lagt en plan for, hvordan familien skal forholde sig, hvis Danmark en dag skulle blive udsat for et missilangreb. Foto: Privat foto Vis mere Dennis Andersen fra Ringkøbing har lagt en plan for, hvordan familien skal forholde sig, hvis Danmark en dag skulle blive udsat for et missilangreb. Foto: Privat foto

Skulle der ske noget, mens familien er derhjemme, er planen at lægge sig i stort badekar og dække det til. Familien har også sørget for at købe stort ind, så der altid er mad til minimum 14 dage ad gangen, der er ekstra førstehjælpskasser, og så har de valgt at købe kryptovaluta, i tilfælde af at deres bank pludselig skulle lukke ned.

I den anden ende af landet uden på Sjælland har Kristina Mortensen også kontaktet sin søns vuggestue for at aftale en plan, i tilfælde af at luftalarmen pludselig en dag skulle lyde.

»Mine tanker og bekymringer om en større krig, der kunne ramme Danmark, begyndte med corona for to år siden. Jeg havde bare en fornemmelse af, at situationen på et tidspunkt kunne føre til noget krigsagtigt, og nu er det jo blevet tydeligt, at Rusland kan finde på lidt af hvert,« siger Kristina Mortensen.

Hendes mand synes, hun overreagerer lidt, men ligesom så mange andre forældre i Facebook-tråden har hun haft brug for at forberede sig.

»Vi er for noget tid siden flyttet fra en lejlighed og ud på landet, fordi jeg synes, det er mere sikkert for os, og her har vi plads til et viktualierum, som jeg sørger for er godt fyldt op med mad, bleer, hygiejneprodukter og hvad end vi nu kunne få brug for,« fortæller Kristina Mortensen.

Hun har læst mange nyheder fra krigen i Ukraine, og hun sov rigtig dårligt den nat, der udbrød brand ved et atomkraftværk. Hun er også bekymret for Danmarks placering i Østersøen i forhold til Rusland, og er bekymret over, at Sverige og Finland ikke er medlem af NATO.

»Nogle dage fylder bekymringerne ikke så meget, men på dårlige dage får jeg panikangst og tager lidt irrationelle beslutninger. I dag har været sådan en dag, så jeg har brugt en masse timer i mit viktualierum på at rykke rundt og rydde op for at få mere plads til endnu flere forsyninger,« siger hun.