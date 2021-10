Fødevarestyrelsen er nu færdige med sine undersøgelser af mælk fra køer ved den PFOS-ramte brandskole i Skejby.

Prøverne viser, at der ikke er gift i mælken hos de køer, der har græsset tæt ved brandskolen.

Det konkluderer styrelsen efter at have fået resultaterne fra de prøver, de satte i gang for tre uge siden. Det skriver Århus Stiftstidende.

Styrelsen havde efter, at der blev fundet PFOS ved brandskolen, igangsat undersøgelser af mælken fra de køer, som har græsset ved en mark tæt på brandskolen.

»Det er naturligvis meget lykkeligt. Nu indstiller Fødevarestyrelsen indtil videre aktiviteterne i området. Men vi er naturligvis klar til at indlede nye undersøgelser, hvis Aarhus Kommunes sideløbende undersøgelser af naturen i området giver grund til det,« siger Henrik Dammand Nielsen, chef for Kemi og Fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen til mediet.

Tidligere på måneden sendte Aarhus Kommune en anbefaling ud om at være påpasselig omkring et regnvandsbassin ved brandskolen.

Det skete efter, at Aarhus Kommune fandt koncentrationer af det sundhedsskadelige stof, der lå 100 gange over grænseværdierne, i regnvandsbassinet.

Aarhus Kommune har endnu ikke afsluttet alle de igangsatte undersøgelser for PFOS ved Brandskolen.