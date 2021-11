Lørdag kan du kvit og frit komme forbi Råt&Godt og hente møbler.

Hos Råt&Godt har de ryddet op i materialebanken, og der er blevet sorteret godt og grundigt i deres forskellige møbler.

Derfor kan du lørdag mellem 10 og 15 komme forbi Materialebanken på Hjulmagervej, hvis du lige går og mangler en ny stol eller et nyt skrivebord.

»Det er nogle af de møbler, som stod i vores Materialebank, hvor man kan købe genbrugsbyggematerialer. De her møbler har stået der i noget tid, så i stedet for at smide dem ud tilbyder vi, at man kan komme og hente dem gratis,« forklarer Christian Helweg, stifter af Råt&Godt, og fortsætter:

»Det kan være, der er en enlig forælder, en studerende, eller en, som skal bruge det til et legehus, der kan få glæde af det.«

På Facebook kan du se, hvilke møbler, der er tale om, hvor der er billeder af disse.

Møblerne bliver givet væk efter først til mølle, så det er med at være hurtig, hvis du vil have fat i noget lækkert og bæredygtigt genbrugsguld. Der er dog et maks. på fire møbler per person.

Desuden er der altid gratis kaffe eller kakao hos Råt&Godt om lørdagen.

Og nu du alligevel er på de kanter, kan du jo passende prøve en burger fra VeganDóttir, som ifølge brugerne har de bedste burgere i Aalborg.