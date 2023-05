En elev, der fik en finger i endetarmen, imens vedkommende blev holdt nede af andre elever.

En elev, der blev bagbundet med strips og tapet for munden i et omklædningsrum.

Beretningerne fra en række elever på kostskolen Herlufsholm i TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' var bestemt ikke for børn.

Og nu viser nye tal, at ansøgertallet til kostskolen i Næstveds gymnasiale uddannelse er faldet markant.

Det skriver TV 2 ØST.

I 2022 søgte 97 personer en ungdomsuddannelse på Herlufsholm som deres førsteprioritet. I 2023 ligger det tal på 63.



Det svarer til et fald på cirka 35 procent ifølge tal fra Børne- og Undervisningsministeriet.

TV 2 ØST har forsøgt at få et interview med Herlufsholms rektor Gitte Nørgaard, men det har kun været muligt at få et skriftligt svar.

I en mail skriver rektoren, at skolen var forberedt på et lavere elevtal i år.

Prins Christian var elev på Herlufsholm, da afsløringerne om skolen kom frem, mens prinsesse Isabella efter planen skulle været startet på skolen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Christian var elev på Herlufsholm, da afsløringerne om skolen kom frem, mens prinsesse Isabella efter planen skulle været startet på skolen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den forventning skyldes dog ikke de mange dårlige sager om skolen i medierne det sidste år.

'Vi havde forventet og planlagt det kommende skoleår efter et lavere elevtal. Vi er som bekendt i gang med mange trivsels- og ombygningsprojekter på skolen, og i forbindelse med at vi ombygger sovesale til nye, store fællesrum og nyindrettede værelser til kosteleverne, kommer vores kapacitet på kostafdelingen til at være lidt mindre,' skriver Gitte Nørgaard.

TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' beskrev sidste år et miljø på den historisk prestigefyldte kostskole fyldt med systematisk mobning af både fysisk og psykisk karakter.

Siden kom flere alvorlige sager frem, den tidligere rektor blev afskediget og den daværende bestyrelse trak sig.

Afsløringerne satte også spotlys på kronprinsparret og deres to ældste børn, prins Christian og prinsesse Isabella.

Prins Christian var nemlig elev på Herlufsholm, da afsløringerne kom frem, mens prinsesse Isabella efter planen skulle været startet på skolen efter den daværende sommerferie.

Efter massiv kritik valgte kronprinsparret i juni 2022, at deres børn ikke længere skulle gå på Herlufsholm.