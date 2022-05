Der en stor sandsynlighed for, at en stor del af maden i dit barns børnehave er økologisk.

Men i en københavnsk daginstitution overstiger mængden af sprøjterester i maden den tilladte grænse.

Det får nu konsekvenser.

Daginstitutionen er blevet politianmeldt af fødevaremyndighederne.

Det sker efter en række fødevarekontroller, der har afsløret problemer med overholdelsen af økologiprocenten i den integrerede institution Børnehuset Universet i Københavns Nordvestkvarter.

»Jeg har ikke før hørt om en sag af denne her karakter. Det er en øjenåbner, og jeg tager det ekstra alvorligt, når der er tale om en politianmeldelse,« siger Radikale Venstres Emil Sloth Andersen, der er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune.

De københavnske politikere har tidligere fastsat et mål om, at maden i alle daginstitutioner skal have en økologiprocent på minimum 90 procent – også kendt som det økologiske guldmærke.

Men på trods af flere påbud fra Fødevarestyrelsen har Børnehuset Universet ikke formået at efterleve de fastsatte krav.

Fakta om 'Det Økologiske Spisemærke': Det Økologiske Spisemærke er et statskontrolleret bevis på, at et spisested satser på økologi.

Spisemærket viser, hvor stor en del af spisestedets varer der er økologiske.

Mange af landets daginstitutioner har omlagt deres indkøb til økologi, og mange har Det Økologiske Spisemærke.

Enten bronze (30-60 pct. økologi), sølv (60-90 pct. økologi) eller guld (90-100 pct. økologi)

Det Økologisk​e Spisemærke kontrolleres af Fødevarestyrelsen, som også administrerer reglerne på området.

F​​​​ødevarestyrelsen og Økologisk Landsforening samarbejder om at udbrede og informere om Det Økologiske Spisemærke.

Kilde: Fødevarestyrelsen

»Det er vigtigt, at vores daginstitutioner lever op til målsætningen om et minimumskrav på 90 procent økologi. Det er et københavnsk adelsmærke og sikrer forældrene, at der er færrest mulige pesticider i deres børns mad,« siger Emil Sloth Andersen.

Fødevarestyrelsen gennemførte så sent som i begyndelsen af maj et kontrolbesøg i Børnehuset Universet.

For tredje gang i træk var økologiprocenten ikke overholdt, og daginstitutionen havde heller ikke noget dokumenteret øko-regnskab for april.

Godt nok viste regnskabet, at økologiprocenten i årets første tre måneder var henholdsvis 83,7 procent og 88,6 procent. Men det var angivelig ikke retvisende.

Børnehuset Universet ligger på Rørsangervej i Københavns Nordvestkvarter.

Et opkald til leverandøren Hørkram afslørede, at institutionens økologiprocent kun var på knap 85 procent i gennemsnit for årets fire første måneder.

»Er det her en enlig svale eller noget, der sker systematisk,« spørger Emil Sloth Andersen, der vil have forvaltningen til at tage affære.

»Det er selvfølgelig menneskeligt at fejle. Men vi skal helst gerne sikre, at der er troværdighed om det økologiske spisemærke. Det er rigtig ærgerligt, at der er sådan et tilfælde,« siger han.

Daginstitutionen har yderligere fået en sanktion for ikke at ophænge den forrige kontrolrapport med en mellemglad smiley ved indgangen til køkkenet, selvom det er et lovkrav.

I stedet hang der en gammel kontrolrapport med en glad smiley.

Forholdet har udløst en ekstra indskærpelse, der medfører to opfølgende gebyrbelagte kontroller.

»Vi er rigtig kede af den dårlige kontrolrapport, for det var en ren forglemmelse, at vores seneste rapport ikke var hængt op, og vi gør faktisk rigtig meget ud af maden her i Kometen, hvor vi i mange år har haft guldmærket,« siger Christel Agerbek, dagtilbudsleder i Børnehuset Universets afdeling Kometen, i en kommentar.

Hun forklarer, at netop vegetarisk mad kan være en udfordring i forhold til at nå op på, at 90 procent af maden er økologisk.

»Børnene elsker de plantebaserede produkter, men indimellem kan det være svært at opdrive for eksempel økologiske vegetariske kødboller eller nuggets samt nogle typer frugt såsom økologiske pærer. Her har vi valgt at købe enkelte ikke-økologiske varegrupper, da det enten var for svært eller for dyrt at skaffe dem økologisk,« siger Christel Agerbek.

Daginstitutionen er nu sat på en liste over 'virksomheder med dårlig regelefterlevelse'. De såkaldte 'brodne kar', som Fødevarestyrelsen kalder dem.

Det er virksomheder, der har fået anmærkninger for overtrædelser af fødevarelovgivningen på tre af de seneste fire kontrolbesøg.

Det giver Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger.