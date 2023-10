Stavnsbundet. Det er, hvad Lotte Skriver føler sig, efter de nye, forløbige ejendomsvurderinger er landet.

65-årige Lotte Skriver og hendes mand så ellers frem til snart at sælge deres store landejendom i Lumsås i Odsherred og gå på pension.

Men efter de nye, foreløbige ejendomsvurderingerer landet, det det blevet sværere at sælge ejendommen, mener Lotte Skriver. Selve grunden er nemlig steget så meget i værdi, at en fremtidigt køber vil skulle betale 10.000 kroner mere i boligskat om året.

»Vi troede jo, at vi havde en opsparing i vores hus, og nu kan vi bare ikke flytte. Fordi hvis vi skal flytte, så skal den nye ejer betale ekstra høj ejendomsskat. Og det, frygter vi, vil få prisen på huset ned,« siger Lotte Skriver.

65-årige Lotte Skriver og hendes mand. Foto: Privatfoto Vis mere 65-årige Lotte Skriver og hendes mand. Foto: Privatfoto

Og det ærgrer Lotte Skriver rigtig meget.

Faktisk så meget at hun nu har grebet til handling og lavet et borgerforslag, ligesom hun har stiftet Facebook-gruppen 'Folkebevægelsen mod ejendomsvurderingssystemet'.

Borgerforslaget har fået navnet 'Tilbagekald alle de nye ejendomsvurderinger' og har ikke overraskende til formål at få tilbagerullet de vurderinger, som det nye fire milliarder kroner dyre ejendomsvurderinmgssystenm har spyttet ud.

»Vi har selvfølgelig stillet det, fordi vi er meget utilfredse med den måde, det nye ejendomssystem er blevet rullet ud på. Det giver et chok for rigtig mange mennesker,« siger hun.

Man har jo brugt rigtig mange penge på det her nye system. Ville det ikke være ærgerligt at tabe alt det på jorden?

»Næ, fordi det, der ligger til grund for vurderingerne er forkert, hvis man skal blive ved med at rette op på de fejl, så laver man fejl på fejl, og det bliver dyrere og dyrere. Jeg ved ikke, hvad de har proppet i de maskiner, men den er jo helt gal,« siger hun.

Ejendommen er steget lidt for meget i pris til Lotte Skrivers smag. Foto: Privatfoto. Vis mere Ejendommen er steget lidt for meget i pris til Lotte Skrivers smag. Foto: Privatfoto.

I skrivende stund har borgerforslaget 2.858 underskrifter - et godt stykke fra de 50.000, det kræver, hvis Folketinget skal behandle forslaget. Facebook-gruppen har 1.553 medlemmer.

Lotte Skrivers ejendom var ifølge den seneste ejendomsvurdering 2.950.000 kroner værd – den 10.000 kvadratmeter store grund tegner sig heraf for en værdi på 389.800 kroner .

Men i den nye, foreløbige vurdering fra Vurderingsstyrelsen er ejendommen steget til 4.800.000 kroner, mens grunden uden bebyggelse er fordoblet i værdi til nu 775.000 kroner.

Grunden ligger i landzone, og Lotte Skriver mener derfor ikke, at hun har mulighed for at udnytte det potentiale, Vurderingsstyrelsen mener at se.

Og så til det helt store problem.

Lotte skriver og hendes mand vil snart gerne flytte til noget mindre og komme tættere på bylivet.

Men Lotte Skriver siger, at de er nødt til at sætte drømmen i bero.

»Vi skulle gerne have nogle penge med os, så vi kan købe et andet hus. Jeg er bange for, at vi bliver presset på prisen (på grund af den højere vurdering og dermed højere skattebetaling for en køber, der køber ejendommen efter 1. januar 2024, red.). Derfor føler jeg ikke, vi kan flytte, før de her vurderinger ligger endelig på plads,« siger hun og fortsætter:

»Det her hus er så stort, at det tager et par år at sælge sådan et, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til en potentiel, kommende køber.«