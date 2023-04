Lyt til artiklen

De har været skilt siden 1996, men har boet sammen de sidste mange år. Og angivelig stod hun dronning Elizabeth meget nær.

Men alligevel lader det ikke til, at hertuginde Sarah Ferguson, der er mor til kong Charles' niecer, kommer til at overvære sin ekssvogers kroning.

Det erfarer Independent. Ifølge det britiske medie er den 63-årige hertuginde nemlig ikke blevet inviteret til officielle store kongelige begivenheder – ud over bryllupper og begravelser.

Ifølge britiske kongehuseksperter vil det ikke være odiøst, hvis Ferguson kommer til at mangle i Westminster Abbey ved kroningen, der finder sted dagen efter den sidste danske store bededag som helligdag – nemlig 6. maj.

Hertugfinde Sarah og prins Andrew med datteren prinsesse beatrice i 2011. Foto: IAN NICHOLSON Vis mere Hertugfinde Sarah og prins Andrew med datteren prinsesse beatrice i 2011. Foto: IAN NICHOLSON

»Hun har været en skamplet for den kongelige familie i mange år,« siger den britiske kongehusekspert Richard Fitzwilliams til Daily Mail og tilføjer, at Ferguson flere gange har givet pinlige interview, og at hun ikke virker til at kunne finde ud af at holde mund, når det er passende.

Hertuginden var gift med kongens lillebror, 63-årige prins Andrew, fra 1986 til 1992, hvor parret officielt blev skilt. Men hun har siden opretholdt et meget tæt forhold til kongehuset.

Blandt andet har Sarah Ferguson de seneste mange år boet sammen med prins Andrew på det kongelige palæ Royal Lodge, som er omdrejningspunkt i en anden strid i den kongelige familie.

Selv om dehar været skilt over 25 år, så står prins Andrew og Sarah Ferguson stadig hinanden meget nært. Foto: DAVID GILES Vis mere Selv om dehar været skilt over 25 år, så står prins Andrew og Sarah Ferguson stadig hinanden meget nært. Foto: DAVID GILES

Og hun stod også den afdøde dronning Elizabeth så nær, at dronningen testamenterede sine to corgi-hunde til sin tidligere svigerdatter.

Men trods det nære forhold er eksperterne ikke overrasket over, at Ferguson ikke er blevet inviteret.

Siden skilsmissen har Sarah Ferguson ikke været en officiel del af den kongelige familie, og hun har derfor ikke været inviteret med til nogen officielle begivenheder.

Derudover har hun tidligere også været omdrejningspunkt i flere skandaler, som da hun blev afsløret i at tage penge under bordet for at give erhvervsmænd adgang til sin eksmand, eller da der blev taget paparazzibilleder af hende i en pikant situation med en elsker.

Sarah Ferguson deltog også i prins Harrys bryllup. Foto: POOL Vis mere Sarah Ferguson deltog også i prins Harrys bryllup. Foto: POOL

Ifølge den royale kommentator Tom Bower er der derfor ikke noget overraskende ved, hvis Ferguson ikke kommer med til kroningen:

Han mener, at hertuginden har ekskluderet sig selv grundet sine tidligere 'eskapader'. Desuden mener han, at hendes tilstedeværelse vil kunne gå ud over kongen:

»Hendes tilstedeværelse ville provokere kritiske kommentarer, som Charles ikke har brug for.«

Mens Fergusons popularitet blandt kommentatorerne ikke er særlig stor, virker hun til at have en større stjerne hos sin familie, hvor blandt andre prins Harry flere gange har udtalt sig pænt om hende og fortalte, at hun støttede Meghan, da hun trådte ind i familien.

Også på de sociale medier virker hertuginden, der blandt andet har skrevet flere børnebøger og romaner, ganske populær med 520.000 følgere på Instagram.