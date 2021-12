Da verden blev genåbnet i sommeren og efteråret, trak dronning Margrethe for alvor i arbejdstøjet. Fire udlandsture på bare fire måneder blev det til. Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary havde også fart på.

Sjældent har danskerne set et så aktivt kongehus.

Dronningens maraton-lignende arbejdsindsat blev kickstartet med besøget på Færøerne i juli måned. Det var dog svært for dronning Margrethe rent faktisk at nå til de nordatlantiske øer på grund af dårligt vejr og et svigtende kongeskib, der ikke kom med.

Afsted kom Margrethe – men blev modtaget i Tórshavn med en løftet pegefingre fra 40 procent af færingene, der faktisk mente, at besøget burde være blevet aflyst på grund af coronasituationen. Alligevel blev Dronningen hyldet under besøget af de lokale, der også huskede tiden med prins Henrik.

Dronning Margrethe besøger Fuglafjørður på Færøerne. Foto: HANNE JUUL

»Det er i høj grad lysten, der driver værket. Det er en dejlig oplevelse at komme her igen. Det er fem år siden, jeg var her sidst. Jeg har virkelig set frem til den rejse,« sagde Dronningen til B.T under besøget.

Det var meningen, at Dronningen skulle have fortsat til Grønland, men besøget blev aflyst i ellevte time på grund af corona. I stedet drog hun til Paris for at være sammen med prins Joachim og prinsesse Marie.

I begyndelsen af september tog kronprinsesse Mary til Milano for at sætte fokus på bæredygtige virksomheder til en stor designmesse i byen. Og her indrømmede Kronprinsessen, at Kongehuset også var nødt til at ændre adfærd.

»I takt med den grønne omstilling og den nødvendighed og de udfordringer, vi står over for, er vi allesammen nødt til at kigge indad i vores organisationer og se, hvor vi kan gøre en forskel og skabe en impact og lave nogle ændringer. Også vores egen adfærd,« lød det fra Kronprinsessen.

Kronprinsesse Mary fik dette portræt under turen til Milano. Et kunstværk lavet af 50 forskellige genbrugsmaterialer.

Kort efter tog Kronprinsen til Island på samme mission, dog med tryk på erhvervslivet og grøn energi. Kort forinden kunne ugebladet Her og Nu dog fortælle, at han var rejst frem og tilbage mellem København og Sydfrankrig to gange på en uge for at deltage i et privat sejlsportsstævne.

»Den grønne dagsorden fordrer jo, at man bliver nødt til at flytte sig nogle gange fra A til B. Med det formål at promote danske løsninger om bæredygtighed og grøn energi,« sagde Kronprinsen, da B.T. spurgte ind til de private rejser.

Dermed svarede han aldrig på kritikken.

Efterfølgende fik Kronprinsen også kritik for at tale sort. I et interview med Danmarks Radio sagde han, at klimaet var et 'overjordisk spørgsmål'.

Kronprinsen siger i nyt interview med B.T., at flyrejser er en udfordring. Foto: Henning Bagger

Året i Kongehuset kulminerede i november, da både Dronningen og Kronprinsen tog på officielt statsbesøg i Tyskland. Det var det første statsbesøg i Tyskland siden 1978, hvor landet var delt i to. Derfor var det også historiske billeder, vi så, da Dronningen og Kronprinsen gik gennem Brandenburger Tor.

Dronningen leverede under besøget en markant tale, der var ærlig snak.

»Alt har ikke altid været så harmonisk, som det er i dag. Selv hører jeg til en af de generationer, som er vokset op, mens forholdet mellem Danmark og Tyskland var meget vanskeligt,« sagde dronning Margrethe under en statsbanket i præsidentboligen Schloss Bellevue.

På den private front virkede Dronningen lykkelig for at have Kronprinsen med på job under statsbesøget. Hun benyttede også lejligheden til at forsvare sin søns oratoriske evner.

Dronning Margrethe og kronprins Frederik var i meget godt humør, da de sammen gik gennem Brandenburger Tor i Berlin onsdag eftermiddag. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jamen, jeg synes, han svarer vældig godt!« sagde Dronningen.

På et pressemødet i Berlin uddybede hun efterfølgende.

»En ting er helt sikkert. Hverken den ene eller den anden kan gøre begge ting samtidig. Når vi er to om det, så kan vi favne lidt bredere. Han kan gøre en hel del med business og den slags, som det ville falde mig knap så naturligt, som det falder ham. Jeg synes, det er vældig fint, og han klarer det rigtig godt. Jeg var rigtig stolt. Som en mor godt kan have lov at være. Og ikke kan lade være med at sige heller,« sagde dronning Margrethe.

Afsluttende pressemøde med dronning Margrethe efter besøget på Færøerne, Tórshavn 19. juli 2021. Foto: HANNE JUUL