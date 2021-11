Dronning Margrethe erklærede sin ubetingede støtte til sin søn, kronprins Frederik, da de sammen gik gennem Brandenburger Tor i Berlin onsdag i forbindelse med det officielle statsbesøg.

Da B.T. spurgte, hvad Dronningen kan lære af Kronprinsen, udbrød hun:

»Jamen, jeg synes, han svarer vældig godt!«

Dronningens svar fik Kronprinsen til at grine, mens Dronningen tog om sin søn.

Kronprins Frederik er ofte blevet skudt i skoen, at han har svært ved at formulere sig foran kameraet. Men dronning Margrethe understreger, at Kronprinsen kan tale for sig selv.

»Det er jo ikke første gang, jeg ledsager min mor. Og her i Berlin er noget helt særligt. Man ser en storby og en hovedstad, som har genfundet en glans, som den fortjener,« sagde Kronprinsen.

Det var dette svar, der fik dronning Margrethe til at rose sin søn.

B.T. spurgte også Kronprinsen, hvad han kunne lære af at være på statsbesøg med sin mor.

»Jamen, jeg går ind for det, der hedder life long learning. Det er noget, hvor man lærer hver dag ved at stille spørgsmål og være nysgerrig og glæde sig over at have mulighed for at rejse sammen her i en meget, meget flot hovedstad, som jo fortjener et besøg fra alle, inden de skal væk herfra,« sagde Kronprinsen.

Brandenburger Tor i Berlin var tæt på Berlinmuren, der delte øst og vest under den kolde krig. Det fik Kronprinsen til at tænke på fortiden.

»Jeg nåede ikke at besøge Østberlin som gymnasieelev. Det var der mange, der gjorde dengang i 1980erne. Der havde vi jo en mur her, og der havde vi jo ikke kunnet stå her, hvor vi står i dag, og tale, som vi gør nu. Derfor er det også ufatteligt, at der har eksisteret noget så anderledes,« sagde kronprins Frederik.