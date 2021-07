Dronning Margrethe taler nu ud om Kongeskibet Dannesbrogs massive problemer denne sommer.

Den 81-årige monarks tur til Færøerne er netop overstået, og i et interview kalder Dronningen situationen omkring Dannebrog for 'vanvittig ærgerligt'.

Kongeskibet skulle nemlig have ledsaget Hendes Majestæt først til Færøerne og senere til Grønland, men på grund af motorproblemer måtte turen aflyses.

»Jamen, det er jo vanvittig ærgerligt, at vi løb ind i det problem. For det første havde alle ombord glædet sig, og jeg havde jo også glædet mig meget til at være her med skibet. Så har jeg til gengæld oplevet Færøerne på en lidt anden måde. Betydeligt mere over land, end jeg normalt ville være. Og så har de jo fået nogle forrygende tunneler, så man kan komme frem og tilbage langt nemmere, end man kunne tidligere,« siger dronning Margrethe til B.T.

Afsluttende pressemøde med dronning Margrethe efter besøget på Færøerne, Torshavn, mandag 19. juli 2021. Foto: HANNE JUUL

Besøget på Færøerne har også været præget af en lokal debat om coronasituationen. Alle sommerens koncerter og festivaler er nemlig blevet aflyst på grund af stigende smittetal, og det har fået flere politikere til at kræve Dronningens besøg aflyst.

Men dronning Margrethe mener ikke, at der har været grund til panik.

»Det er klart, at hvis coronasituationen havde udviklet sig dramatisk anderledes, så havde vi selvfølgelig taget hensyn til det. Men heldigvis har det da været muligt at gennemføre besøget stort set, som vi havde tænkt os,« siger hun.

Kritikken om dronningebesøget kom blandt andet fra politikeren Høgni Hoydal fra det færøske parti Tjóðveldi, der mener, at regeringen burde have aflyst besøget.

Afsluttende pressemøde med dronning Margrethe efter besøget på Færøerne. Foto: HANNE JUUL

Men det mener dronning Margrethe ikke har været nødvendigt.

»Jeg må sige, at jeg forestillede mig, at man her på Færøerne nok vidste, hvad man gjorde. Det har jeg ikke været spor nervøs for,« siger hun.

Dronningens program på Færøerne har været ekstremt presset og fyldt med events fra morgen til aften. Dronningen har besøgt byer, kirker, skoler og erhvervsdrivende. Og selvom hun nok har været lidt presset, har hun ikke droppet et eneste programpunkt.

»Det er i høj grad lysten, der driver værket. Det er en dejlig oplevelse at komme her igen. Det er fem år siden, jeg var her sidst. Jeg har virkelig set frem til den rejse,« siger hun.

Her besøger dronning Margrethe familievirksomheden Snældan. Foto: Hanne Juul HANNE JUUL

Alligevel erkender hun, at der naturligvis er visse ting, hun ikke længere kan overkomme.

»Jeg kan jo ikke hoppe op og ned ad fjelde, som man måske engang kunne. Man har den alder, man har, og det er jo dejligt, at man kan blive ved. Det er jo ikke givet,« siger Dronningen.

Overalt på øerne er hun blevet mindet om prins Henrik. Prinsgemalen har en stor plads i mange færingers hjerter, og han blev nævnt i flere taler. Der var også en flere borgere, der viftede med færøske, danske – og franske – flag, da Dronningen ankom.

»Det er da kun noget, man bliver glad for. At andre mennesker også husker ham. Og han var meget glad for sine besøg på Færøerne, det er der ingen som helst tvivl om,« siger hun.

Her besøger Dronningen mødestedet Underhuset, Toftir, Færøerne. Foto: Hanne Juul HANNE JUUL

Det er næsten 50 år siden, dronning Margrethe blev regent, da hendes far, kong Frederik 9., døde. I 2022 er det meningen, at hun skal fejres med pomp og pragt – men coronasituationen spøger stadig. Alligevel håber og tror hun på, at fejringen kommer til at løbe af stabelen som planlagt.

»Jeg håber jo meget, at vi kan markere det. For det er jo lidt spændende. Og 80-års fødselsdagen den forsvandt jo i corona. Selvom det blev en meget fin fejring for mig. Men jeg håber, at vi kan være mere sammem om regentjubilæet. Ikke bare på skærmen,« siger dronning Margrethe, der dog ikke har haft svært ved at finde noget at lave under nedlukningerne.

»Jeg har ikke siddet og følt mig sysselløs, for jeg har nemt ved at tage mig noget til. Men det var mærkeligt ikke at komme omkring. Men jeg skal ikke klage. Jeg har haft et fint år,« siger hun .

I næste uge drager Dronningen til Grønland – dog også uden Kongeskibet Dannebrog.