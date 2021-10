For knap en måned siden rettede højrefløjens ukronede dronning, Pernille Vermund, kritik af Kronprinsparret i B.T.

Nye Borgerlige-lederen tog bladet fra munden og sagde, at hun har det svært med deres nye kurs. Vermund mener, at den er for politisk.

Og nu svarer Kronprinsen på kritkken.

Efter Kronprinsparrets Priser var der politisk kritik fra Pernille Vermund om, at man ikke skal blande sig i en politisk dagsorden. Mener De, at De blander Dem for meget i politik, når de snakker om grønne løsninger?

Pernille Vermund mener, at Kronprinsparret er blevet mere politisk, end vi har oplevet tidligere. Vis mere Pernille Vermund mener, at Kronprinsparret er blevet mere politisk, end vi har oplevet tidligere.

»Det er blevet politik, men grønne løsninger vedrører os allesammen. Vores børn, vores børnebørn og vores efterkommere. Det er blevet så aktuelt nu, at det er et overjordisk spørgsmål, som alle kan prøve at belyse og være opmærksom på,« sagde Kronprinsen, der i disse dage er i Island i forbindelse med det grønne erhvervsfremstød, 'Green energy solutions - the new nordic noir'.

Han forklarede dog ikke, hvad han mente med 'overjordisk', men sagde desuden:

»Det her besøg er i sig selv i bæredygtighedens tegn og grønne løsninger. Vi får mulighed for at lære at hinanden.«

Pernille Vermund ytrede sig efter Kronprinsparrets Priser, der endnu engang blev ramt af en politisk tale fra en af vinderne, Erika de Casier, der fortalte, at hun skulle 'bestå sin danskhed' ved en indfødsretsprøve og skulle svare rigtigt på mindst 36 spørgsmål ud af 45 om alt fra Gasolin, Matador og Kongerækken.

Sådan så det ud, da sangerinden Jada modtog Kronprinsparrets kulturelle Stjernedryspris i Odeon, Odense i 2019. I sin tale sagde hun: »Ned med patriarkatet og det hvide overherredømme!« Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sådan så det ud, da sangerinden Jada modtog Kronprinsparrets kulturelle Stjernedryspris i Odeon, Odense i 2019. I sin tale sagde hun: »Ned med patriarkatet og det hvide overherredømme!« Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det er dejligt at blive fejret, når man har været dygtig, men det er mindst lige så vigtigt at føle sig accepteret og elsket, når man fejler. Og det er vigtigt, at vi inkluderer andre – kulturelt som strukturelt. Også dem uden succeshistorie i medierne,« lød de Casier på scenen i Vejle Musikteater.

Det fik Vermund til generalt at kalde Kronprinsparrets dagsorden for 'mere politisk, end vi har oplevet tidligere,' og hun frygter, at danskernes opbakning til Kongehuset kan falde, hvis ikke de passer på.

»Det må jeg indrømme er lidt svært. Primært fordi jeg godt kan lide, at Kongehuset politisk er neutralt. Dronningen har været fænomenal til at holde sig på den rigtige side af, hvad jeg oplever et kongehus skal være,« sagde hun.

Vermund kritiserede også, at Kronprinsessen er gået ind i identitetspolitikken.

Kronprinsen siger i nyt interview med B.T., at flyrejser er en udfordring. Foto: Henning Bagger Vis mere Kronprinsen siger i nyt interview med B.T., at flyrejser er en udfordring. Foto: Henning Bagger

»Selvfølgelig skal et kongehus følge med tiden, og man må jo bare sige, at tiden er til identitetspolitik. Og til den dagsorden som Kronprinsessen også har bevæget sig ind på. Der er mange, der synes, det ikke er politisk. Men når man ser det fra mit perspektiv, så er det mere politisk, end vi har oplevet det tidligere, og det jeg kan frygte er, at man risikerer noget opbakning til Kongehuset. Fordi der på et tidspunkt vil være færre, der kan spejle sig i dem som institution. Jeg tror og håber, de tænker sig om også af respekt for den institution, de er en del af,« sagde Pernille Vermund til B.T.

Kronprinsparrets nye linie har desuden fået historiker Sebastian Olden-Jørgensen til at vurdere, at Kronprinsparret er i gang med at flytte Kongehuset væk fra en 'centrum-højre' position i samfundet til en 'centrum-venstre' position.