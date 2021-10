Kronprinsparrets helt store nye dagsorden er klima og bæredygtighed. Men det kan være svært at leve op til ens egne idealer, når man repræsenterer Kongehuset.

De danske slotte er gamle og store, Kronprinsesse Marys tøjforbrug har været tårnhøjt. Kronprinsen flyver verden rundt og sender dermed selv drivhusgasser ud i atmosfæren. Alligevel er det klimaet, Kronprinsparret har sat sig for at redde.

Nu erkender Kronprinsen i et interview med B.T., at hans flyrejser er en 'udfordring.'

Kronprins Frederik er i disse dage i Reykjavik i Island for at promovere det grønne erhvervsfremstød, 'Green energy solutions - the new Nordic noir' i Island. Kronprinsen har talt med klimavenlige virksomheder og besøgt det islandske energiselskab Reykjavik Energy for at tale om en bæredygtig fremtid for hele verden.

Kronprinsen siger i nyt interview med B.T., at flyrejser er en udfordring. Foto: Henning Bagger

»Jeg har været en del af de grønne tiltag som Danmark står for helt tilbage fra før COP15, men har beskæftiget mig med det før det også. Så det er helt naturligt for mig at kaste opmærksomhed på det på verdensplan,« siger kronprins Frederik.

Men i denne uge rammer en historie også de danske kiosker. Ugebladet Her og Nu skriver, at Kronprins Frederik i sidste uge fløj tur retur til Saint Tropez i Sydfrankrig for at deltage i sejlsportstævnet 'Les Voiles de Saint Tropez.' Kronprinsen måtte retur til København for at deltage i Dronningen statsråd på Fredensborg, men fløj derefter retur til Sydfrankrig.

I sidste uge der rejste De hele to gange til Saint Tropez med fly for at sejle. Hvordan hænger det sammen med den grønne dagsorden?

»Den grønne dagsorden fordrer jo, at man bliver nødt til at flytte sig nogle gange fra a-b. Med det formål at promote danske løsninger om bæredygtighed og grøn energi. Vi har et land, som har nogle andre energiformer, men som gerne vil være med på det, vi andre laver også. Vi er så langt fremme som nation på det område, det tror jeg er en vigtig ting. At man så bliver nødt til at rejse lidt længere, det er en af de udfordringer, som jeg selvføgelig står for,« forklarer Kronprins Frederik.

Kronprinsen besøger Carbfix Reykjavik Energy. Firmet fanger og lagrer CO2 i undergrunden. Foto: Henning Bagger

Efter turen til Frankrig satte Kronprinsen kursen mod Island - og senere flyver han til Paris for at deltage i afsløringen af næste års Tour de France.

»Det er klart, der er klimaaftryk hver gang, vi flyver. Det har der været også for ti år siden, så selvfølgelig er jeg obs på det,« siger han.

Men Kronprinsen mener alligevel, at menneskelig kontakt er vigtigt - specielt efter covid-19-pandemien.

»Man kan sige, at nu har vi siddet bag skærmene i mange måneder og holdt Zoom møder, og det har været en ny oplevelse for rigtig mange, at man godt kan klare aftaler og se hinanden på afstand. Men jeg vil sige, at på det her første danske islandske erhvervsbesøg, det gør altså noget andet noget uanset teknologien er til, at vi kan sidde bag skærmene og tale til hianden. Der er noget i et håndtryk - direkte - til den man møder i det pågældende land,« siger han.

Kronprinsen besøger Arktisk Kommandos inspektionsskib Triton i Reykjavík havn under sit besøg i Island. Foto: Henning Bagger

Han fortæller også, at Kongehuset ikke har tænkt sig at flytte i mindre, mere bæredygtige huse i fremtiden - selvom det ikke er specielt klimavenligt at varmen de store slotte op.

»Kongehuset kigger løbende på at optimere og arbejde med bæredygtige løsninger og grønne tiltag. Det gør vi i det omfang, det er muligt. Vi bor jo store huse og gamle huse, og det vil fortsætte med at gøre. Vi er selvfølgelig obs på, at tiden arbejder for alle hvad angår alternative løsninger. Bæredygtige løsninger. Og selvfølgelig også grønne tiltag,« siger han.

I september rejste Kronprinsesse Mary til bæredygtighedsmesse i Milano i Italien, hvor B.T. også spurgte hende, hvad Kronprinsparret selv kunne gøre for at ændre adfærd i forhold til klimaet.

»I takt med den grønne omstilling og den nødvendighed og de udfordringer, vi står over for, er vi allesammen nødt til at kigge indad i vores organisationer og se, hvor vi kan gøre en forskel og skabe en impact og lave nogle ændringer. Også vores egen adfærd,« sagde kronprinsesse Mary.

Kronprins Frederik på Arktisk Kommandos skib i Reykjavik havn. Foto: Henning Bagger

Da Kronprins Frederik udtrådte af Den Olympiske Komité for et par måneder siden, stod der i pressemeddelsen, at han ville give den grønne dagsorden endnu mere opmærksomhed.

»Beslutningen om at udtræde giver mig mulighed for at intensivere mit arbejde med andre vigtige emner, blandet andet i relation til Danmarks position som en af verdens førende nationer inden for den grønne dagsorden, bæredygtighed og innovation,« udtalte han.