Kronprins Frederik kommenterer nu Danmarks sejr i Parken i aftes.

Kronprinsen er i Island i disse dage i forbindelse med det grønne erhvervsfremstød 'Green energy solutions - the new nordic noir.' Derfor var han gæst hos den islandske præsident, Guðni Th. Jóhannesson, mens de danske drenge spillede i Parken.

Men Kronprinsen er meget stor fodboldentusiast, og derfor havde han selvfølgelig også ord med på vejen til det danske landshold efter sejren mod Østrig.

»Det var et flot resultat, som det danske landshold har leveret ret tidligt i kvalifikationen, så vi er blevet det andet land, der kvalificerer os til VM. Det har selvfølgelig min fulde opbakning,« sagde Kronprins Frederik til B.T. i Island.

H.K.H. Kronprinsen og udenrigsministeren deltager i det officielle åbningsarrangement i Gróska Innovation & Business Growth Center i Reykjavík, 13. oktober 2021. Under overskriften "Green Energy Solutions - the New Nordic Noir" besøger H.K.H. Kronprinsen, udenrigsminister Jeppe Kofod og 11 danske virksomheder og erhvervsorganisationer den 12.-13. oktober Island for at styrke det dansk-islandske handelssamarbejde på den grønne omstilling. Foto: Henning Bagger Vis mere H.K.H. Kronprinsen og udenrigsministeren deltager i det officielle åbningsarrangement i Gróska Innovation & Business Growth Center i Reykjavík, 13. oktober 2021. Under overskriften "Green Energy Solutions - the New Nordic Noir" besøger H.K.H. Kronprinsen, udenrigsminister Jeppe Kofod og 11 danske virksomheder og erhvervsorganisationer den 12.-13. oktober Island for at styrke det dansk-islandske handelssamarbejde på den grønne omstilling. Foto: Henning Bagger

Hele sommeren var Kronprinsen dybt engageret i EM i fodbold, og havde både prins Christian og prinsesse Isabella med til kampene i Parken. Kronprinsparret var også med på Wembley i London til nationens skæbnesvangre kamp mod de britiske løver.

Derfor er det også oplagt, at Kronprinsen vil støtte de danske drenge til VM i Qatar i 2022. Men slutrunden er blevet en politisk varm kartoffel, fordi oliestaten har et meget trist syn på menneskerettigheder.

Men der er ikke noget, der tyder på, at Mæhle og co. kommer til at undvære Kronprinsen i Qatar af den grund. Kronprinsen understreger, at politik og sport er to forskellige ting, han ikke ønsker at blande sammen.

»Hvad der måtte være af den slags spørgsmål i forhold til værtslandene, det er jo et politisk spørgsmål, som de må rette henvendelse til. Min støtte vil altid være til landsholdet uanset hvor de befinder sig. Det er sporten, der har min opmærksomhed,« sagde Kronprins Frederik i Island.

H.K.H. Kronprinsen og udenrigsministeren besøger CarbFix Reykjavik Energi udenfor Reykjavík, 13. oktober 2021. CarbFix fanger og lagrer CO2 i undergrunden. Under overskriften "Green Energy Solutions - the New Nordic Noir" besøger H.K.H. Kronprinsen, udenrigsminister Jeppe Kofod og 11 danske virksomheder og erhvervsorganisationer den 12.-13. oktober Island for at styrke det dansk-islandske handelssamarbejde på den grønne omstilling.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere H.K.H. Kronprinsen og udenrigsministeren besøger CarbFix Reykjavik Energi udenfor Reykjavík, 13. oktober 2021. CarbFix fanger og lagrer CO2 i undergrunden. Under overskriften "Green Energy Solutions - the New Nordic Noir" besøger H.K.H. Kronprinsen, udenrigsminister Jeppe Kofod og 11 danske virksomheder og erhvervsorganisationer den 12.-13. oktober Island for at styrke det dansk-islandske handelssamarbejde på den grønne omstilling.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

I aften drager Kronprinsen videre til Paris, hvor han er med torsdag morgen, når ruten til næste års Tour de France bliver offentliggjort i den franske hovedstad.