Alle kan have brug for et godt råd. Også kronprins Frederik. Måske faktisk hele den royale familie.

Det lader i hvert fald til, at deres pressetjeneste ikke er opmærksom på problemet eller bare har meget svært ved at trænge igennem, så lad mig komme med mit velmenende råd, helt gratis: I skal simpelthen vågne op!

I skal til at stå op tidligere om morgenen – og I skal forberede jer! Der er nemlig kommet nye journalister i arenaen, og spotlyset er skarpere end tidligere set.

Traditionelt har den del af journaliststanden, der har Kongehuset som speciale, været befolket af en række kongetro, benovede og altid trofaste tilhængere. I royale reportager har Mary altid strålet om kap med solen og Margrethe aldrig været beskrevet som andet end veloplagt og morsom.

Kongehusets presseafdeling skal eddermame til at spænde hjelmen og klæde Kronprinsen ordentligt på. Mary kan ikke bære det her show alene Ditte Okman

Jeg har selv været til en række royale arrangementer, og ofte har jeg ikke kunnet genkende beskrivelserne i de leflende medier. Men nu står næste generation klar med både kamera og mikrofon – og med forventning om at få et ordentligt svar.

Nu kan Kongehuset ikke regne med, at de mest underdanige journalister redder deres royale røve. Tiden med bovlamme spørgsmål er ganske enkelt ved at rinde ud.

Vi så det, da Jakob Heinel Jensen i Island spurgte Kronprinsen, hvordan hans nyfundne interesse for klimaet hang sammen med, at han hele to gange på en enkelt uge var fløjet til Saint Tropez for at sejle.

Jeg er med på, at Kronprinsen elsker sejlads med vennerne, men det ser sgu da lidt sært ud!? Herefter kom DR på banen med Nadia Kronborg Nielsen, der ville vide, hvordan Kronprinsen forholdt sig til, at der fra politisk side var kritik af Kongehuset for at være for politiske. Begge svar var umådeligt svære at forstå.

Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik. Foto: Claus Bech Vis mere Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik. Foto: Claus Bech

En af mine gode bekendte, der har arbejdet for Statsministeriet i en årrække, fortalte om et skandinavisk royalt træf. Pressen stillede spørgsmål, og det var tydeligt, at vores svenske og norske naboer havde læst rapporterne og sat sig grundigt ind i sagerne.

De havde forberedt sig og gjort sig tanker om svar på også svære spørgsmål. Danmark stod underligt fåret. Det havde været pinligt. Og nu bliver det faktisk lidt pinligt igen. For rullende kamera.

Jeg er klar over, at Kronprinsen til alle tider har haft udfordringer med at formulere sig uden papir, og her kommer det gode råd på banen; Hvis det her kongehus skal overleve dronning Margrethe med en vis værdighed, så skal Kongehusets presseafdeling eddermame til at spænde hjelmen og klæde Kronprinsen ordentligt på. Mary kan ikke bære det her show alene, hvis Christian skal have en chance for en dag at blive krone.

Jeg er republikaner, og jeg er egentlig lidt ligeglad med institutionen. Jeg siger det mest for alle jer royalisters skyld.