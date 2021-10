I sidste uge begavede TV3 os med Imad og hans kone Izabella.

De havde tilmeldt sig det forrygende program 'Luksusfælden', fordi de havde gæld til op over begge ører og naturligvis hverken job eller indtægt til at betale for forbrug eller afdrag.

Izabella var sygemeldt og Imad på kontanthjælp, og som altid i 'Luksusfælden' gad hverken Imad eller Izabella gøre ret meget for at ændre deres situation. De ville ikke opgive nogen luksus, og Imad gad altså heller ikke tage et hvilket som helst arbejde.

Ja, faktisk flåede han en kontrakt som renovationsmedarbejder i stykker med ordene, at det var respektløst. Så hellere lade os andre betale festen – det er åbenbart respektfuldt. I hvert fald fyrede han gladeligt utallige tusinde kroner af på grænsehandel og alt det sædvanlige pis og lort, folk med meget klatgæld nyder.

Programmet ville formentlig slet ikke kunne produceres i andre lande end i Nordeuropa, fordi man hverken i Thailand, Irak eller Argentina ville kunne føre den groteske livsstil og nossen rundt uden en eneste konsekvens Ditte Okman

I denne uge var det så Tina, der røg for hele 22.000 kroner om året. Jeg er klar over, at priserne på cigaretter er steget, siden jeg gik i gymnasiet og inhalerede røde Cecil, men det afholdt ikke Tina fra at få sin datter til at betale.

Datteren havde igennem blot et år overført 15.000 kroner til sin mor. Det eneste, datteren ville, var i øvrigt at spare op til at flytte hjemmefra. Oh well, opsparingen var, bogstavelig talt, gået op i røg.

En række politikere flipper med mellemrum ud, når TV3-cases er for langt ude. Som Imad, der havde rundt regnet modtaget en kvart million kroner i SU, da han havde startet 11 uddannelser uden at færdiggøre en eneste – og det faldt Søren Pape for brystet.

Det forstår jeg, men det, jeg ikke forstår, det er, hvordan man kan blive så chokeret. For man læser igen og igen om folk, der lyver og platter systemet for tilskud ved at skifte adresse, lade sig skille, benægter at have fælles adresse.

Man gør, hvad der tillades. Og så længe man kan score 250.000 på at skifte uddannelse, tja, så er der nok nogen, der gør det Ditte Okman

Og lige nu kan jeg forstå, at Jobcenter København i mindst to år ikke har anvist en eneste arbejdsløs borger i job. Altså, ikke én!

Kernevelfærd er genialt, jeg er kæmpe fan! Sikkerhedsnet, ja tak. Men kan vi ikke lige kigge hinanden i øjnene og ærligt sige, at det ikke er systemet og samfundet, der i en eller anden grad inviterer til den adfærd, vi elsker at hade i 'Luksusfælden'?

Programmet ville formentlig slet ikke kunne produceres i andre lande end i Nordeuropa, fordi man hverken i Thailand, Irak eller Argentina ville kunne føre den groteske livsstil og nossen rundt uden en eneste konsekvens.

Og den livsstil er nu engang Pape og venners egen opfindelse. Man gør, hvad der tillades. Og så længe man kan score 250.000 på at skifte uddannelse, tja, så er der nok nogen, der gør det.