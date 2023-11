Han dykkede dybt i skraldespanden efter de værste gloser, når han angreb statsminister Mette Frederiksen under minksagen og under valgkampen for godt et år siden.

»Vi kan ikke have en statsminister, der igen og igen siger usande ting.«

»Mette Frederiksen får ikke hårdere kritik, fordi hun er kvinde. Hun får hårdere kritik, fordi hun er magtfuldkommen. Fordi hun har brudt loven. Og fordi hun har groft vildledt befolkningen. Det er i den grad tid til skiftedag i Statsministeriet. Ikke fordi Mette Frederiksen er kvinde. Men fordi hun er en dårlig statsminister.«

Afsenderen af disse og mange flere bredsider mod Mette Frederiksen stod i dag skulder ved skulder med selv samme statsminister på Amalienborg slotsplads som nyudnævnt minister.

Der er tale om Venstres Morten Dahlin, der onsdag var politisk ordfører og torsdag satte sig ind i sin ministerbil som ny by- og landdistriktsminister, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde.

»Jeg er meget glad,« lød det fra Morten Dahlin, da han skridtede op ad trappen til Statsministeriet torsdag formiddag, hvor statsminister Mette Frederiksen tog imod sine nye ministre.

Forløbet ser ikke godt ud, lyder det fra B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Der er ikke nogen, Morten Dahlin har angrebet hårdere, end Mette Frederiksen. Derfor er det også umuligt for ham at håndtere på en troværdig måde. Når du har udtalt dig så markant og kategorisk, kan du ikke gå tilbage og have din troværdighed i behold,« siger han og tilføjer:

Han var en af Mette Frederiksens største kritikere. Nu bliver Morten Dahlin minister og får dermed Mette Frederiksen som sin chef.

»Jeg synes faktisk, at det lyser ud af ham, at han mener, hvad han sagde. Men nu står han så og har en politisk karriere, han gerne vil pleje.«

Siger du, at han sælger sine principper for en ministerbil?



»Venstre solgte alle sine principper, da de begik løftebrud og gik i regering med Mette Frederiksen. I dag sluger Morten Dahlin så selv skovsneglen. Han tager den ikke bare i munden. Han tygger den godt og grundigt i sin ministerbil,« siger Joachim B. Olsen.

Skovsnegl-metaforen stammer som bekendt fra filmatiseringen af Bjarne Reuters klassiker, 'Zappa', hvor karakten 'Mulle' må æde en sort skovsnegl for at få lov at være med i hulen og få sin Marokkopude tilbage.

Hvis nogen skulle have glemt, hvor hårde udfald Morten Dahlin rettede mod Mette Frederiksen, er der her en lille håndfuld eksempler mere:

»Mette Frederiksen vil stå forrest på pressemøderne og sole sig i rampelyset. Men når det går galt, så gemmer hun sig. En god leder tager ansvar. En dårlig leder skubber aben videre.«

»Lad nu være med at gøre hende til et offer. Hun har brudt loven. Slettet sine SMSer. Groft vildledt befolkningen. Mette F. er ikke et offer.«

»Mod Mette Frederiksen og mod genindførsel af uoplyst enevælde.«

»Helt ærligt: Man kan ikke være øverste ansvarlig for en skandale med så alvorlige økonomiske og menneskelige følger, og så slippe helt uden konsekvenser. Hvis Mette Frederiksen ingen konsekvens oplever, er vi helt inde og røre ved kernen i vores retsstat.«

Da pressen torsdag formiddag på slotspladsen foran Amalienborg forsøgte at få svar på, om Morten Dahlin står ved sine gamle udtalelser, var han noget mindre direkte i sine svar.

»Når man får muligheden for at træde ind i Hendes Majestæt Dronningens regering, så siger man ja. Så jeg er meget stolt over, at jeg er blevet bedt om at løse den her opgave, og jeg går også til opgaven med en stor ydmyghed,« sagde han Morten Dahlin og tilføjede:

»Jeg glæder mig til at komme i gang, og jeg synes, vi har en god regering.«

