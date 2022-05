Det handler om principper.

Sådan lyder det fra Enhedslistens Mai Villadsen på vej til en briefing i Justitsministeriet, hvor hun som en af de eneste politikere får indsigt i tiltalen mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

»For mig handler denne sag ikke så meget om Claus Hjort men om princippet i, at der bør være åbenhed i sager som denne. Der er en grund til, at vi politikere har principper om parlamentarisk immunitet,« siger den politiske ordfører.

Enhedslisten meldte allerede i sidste uge ud, at man kræver fuld indsigt, så folketingsmedlemmer ikke »stemmer i blinde«.

Også Venstres medlem af præsidiet, Karen Ellemann, udtaler sig kritisk om de yderst fortrolige briefinger, som justitsminister Mattias Tesfaye giver partilederne i disse timer.

»Jeg mener ikke, det er rimeligt at bede folketingsmedlemmer stemme om noget, man ikke ved, hvad er,« siger hun til TV 2.

Sidst Folketinget skulle stemme om en politikers immunitet var i svindelsagen mod Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt.

Her var, påpeger Ellemann, tiltalen vedhæftet i bilagene, som Folketinget udleverede inden afstemningen.

»Så der har man som folketingsmedlem en indsigt i, hvad det er, man stemmer om. Det er det, der er så afgørende for mig. For hvorfor skulle vi ellers have den her immunitetsbestemmelse,« spørger Karen Ellemann.

Rigsadvokaten indstillede i sidste uge til, at justitsminister Mattias Tesfaye rejser tiltale mod Claus Hjort Frederiksen.

Sagen mod den mangeårige og højtprofilerede politiker er fuldstændig mørkelagt, og officielt er det endnu hemmeligt, hvad han konkret er mistænkt for.

Det står dog klart, at anklagemyndigheden mener, at han har overtrådt den alvorlige og sjældent anvendte § 109 i straffeloven, der omhandler landsforræderi.

Bliver han dømt, kan han under den paragraf få op til 12 års fængsel.

Claus Hjort Frederiksen har selv oplyst, at sagen mod ham udspringer af flere interview, hvor han har talt om et yderst hemmeligt aflytningssamarbejde med USA.

Han nægter sig skyldig.