I årevis har Aarhus Kommune sparet op for at få råd. Men mandag trådte staten til med den helt store tegnebog og pungede ud med et kæmpe beløb til Marselistunnelen.

Det har givet Aarhus Kommune mulighed for at slå sparegrisen i stykker og bruge en milliard kroner på nye projekter.

Partier står nu i kø med deres forslag til, hvad pengene kan bruges til af anlægsprojekter.

Anette Poulsen fra Socialdemokratiet, der er formand for økonomiudvalget, var overrasket over, at der mandag pludselig dukkede en ekstra milliard op i budgettet.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende i min tid.«

»Det er jo dejligt at få sådan et stort beløb til rådighed. Det kan vi bruge på en masse i kommunen,« siger hun.

Flere af byrådets partier har det seneste døgn allerede skrevet en række projekter på ønskelisten.

Marselistunnelen står til at koste i alt 2,7 milliarder kroner. Aarhus Kommune har helt siden 1997 ønsket at få den opført.

I 2011 begyndte man også at spare op for at kunne få råd til projektet. Men mandag besluttede staten altså at punge ud for størstedelen af beløbet på 2,7 milliarder kroner.

Det er de opsparede penge, som kommunen nu får til rådighed og kan bruge til andre anlægsprojekter, forklarer Anette Poulsen.

»Beslutningen fra staten betyder jo, at vi i kommunen vil kunne meget mere end, hvad vi ellers kunne med de budgetforhandlinger, vi har haft. Det er en meget stor gave,« siger hun.

I dag onsdag skal Venstre, De Konservative og Socialdemokratiet drøfte, hvad pengene skal bruges til.

De tre partier stod i sin tid bag aftalen om at spare en milliard kroner op til Marselistunnelen gennem en dækningsafgift på private forretningsejendomme.

På Facebook skrev borgmester Jacob Bundsgaard mandag, efter aftalen blev indgået, at det er en stor dag for Aarhus.

»Projektet er et statsligt byggeprojekt, og vi skylder Folketinget og finansminister Nicolai Wammen en stor tak for at afsætte 2,1 milliardkronertil projektet. En stor dag for Aarhus og byens fremtid.«

Aarhus Kommune skal betale i alt 600 millioner kroner i projektet. Resten bliver finansieret af staten.