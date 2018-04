Dennis Kristensen startede som portør og kommunist. Nu stopper han som FOA-formand efter 16 år, og det skete onsdag med skænderier for rullende kameraer.

Midt mellem de røde faner foran forligsinstitutionen, bliver FOA-formand Dennis Kristensen midtpunkt i et vildt skænderi for rullende kameraer onsdag eftermiddag, som du kan se i videoen foroven.

»Det er fællesskabet, der har gjort, at denne aftale kan komme helt i hus. Det er ærgerligt, at du ikke holdt fast til det sidste, så det ikke kun var jeres spisepause, der blev reddet, men at alles spisepause blev reddet,« lyder det vredt fra Anni Pilgaard, næstformand i Dansk Sygeplejeråd.

Dennis Kristensen og Anders Kuhnau i Forligsinstitutionen i København. Tirsdag den 24. april Foto: Martin Sylvest

»Nu må du holde op. Nu bliver jeg vred. I sad i samme lokale, og I rejste jer og gik. Beklager. Festen stopper her,« siger Dennis Kristensen, og marcherer ind i bygningen.

»Det er lykkedes arbejdsgiverne at splitte os. Jeg skal være den første til at beklage, at musketereden ikke holdt hele vejen,« lyder det bittert fra FTF-formand Bente Sorgenfrey.

»Dennis Krystersen« står der på et skilt, en demonstrant svinger med.

Vreden skyldes, at Dennis Kristensen gik solo og landede et delforlig i nattens mulm og mørke natten til onsdag.

Dennis Kristensen ankommer til forhandlinger i Forligsinstitutionen i København. Fredag den 20. april 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Festen stopper for alvor. Det var hans sidste gerning som formand for FOA, for onsdag blev hans efterfølger valgt. Og bruddet på musketereden er også typisk ham. Kilder i fagbevægelsen siger, at selv om Dennis Kristensen altid virker som om, han er oppe på barrikaderne for arbejderbevægelsen som sådan, så tænker han reelt altid kun på FOA.

'The Dennis model,' skriver en i stedet for den danske model, og en anden skriver:

'En Dennis. Betydning: Man er solidarisk - indtil man ikke er det længere.'

Dennis Kristensen venter på et fakkeloptog ved Forligsinstitutionen i København. Fredag den 20. april 2018. Foto: Martin Sylvest

I sine 16 år som FOA-formand, har Dennis Kristensen især fornyet kommunikationen, og han er nok den eneste forbundsformand, som næsten alle danskere kender.

»Han har været en virkelig god formand for FOA. Han har gjort forbundet verdensberømt i Danmark,« siger Regner Buchwald, som i 2002 tabte kampen om formandsposten til Dennis Kristensen med kun syv stemmer.

En del af Dennis Kristensens succes skyldes, at han tager telefonen, når journalister ringer, og ofte siger noget, der passer til en overskrift, hvor mange andre forbundsformænd nærmest er lidt pressesky. Om det, han siger til medierne, er helt dækkende for, hvad der er foregået ved forhandlingsbordet, er en anden sag.

Dennis Kristensen forlader Forligsinstitutionen i København. Søndag den 22. april. Foto: Martin Sylvest

»Dennis illustrerer fagbevægelsens problem - de har har simpelthen ikke forstået kommunikation,« siger Tine Aurvig-Huggenberger, der er tidligere næstformand i LO og nu direktør for Kreativitet & Kommunikation.

»Der er kun en vej at kommunikere til medlemmerne nu. Det er gennem medierne. Og det har Dennis været super dygtig til. Men en faglig leder skal bedømmes på de resultater, han får forhandlet hjem til sine medlemmer. Og der vil jeg nok mene, der ikke kan sættes flueben ud for det hele, når det gælder Dennis Kristensen,« siger hun.

Her ses Dennis Kristensen blandt støtterne på gaden foran Forligsinstitutionen i København. Tirsdag den 24. april. Foto: Martin Sylvest

Officielt har Dennis Kristensen afleveret forbundsfanen videre til den nye FOA formand, Mona Striib, men han sidder inde i forligsinstitutionen endnu som chefforhandler, og forsøger at forhandle sin sidste overenskomstaftale hjem for sine mere end 180.000 medlemmer.

Dennis Kristensen har en lang række formandskaber og en fortid som stalinist bag sig.

I 1976 kom han ved et tilfælde ind i fagbevægelsen, da han i sit arbejde som portør på Herlev Sygehus afløste en tillidsmand, der var på sygeorlov. En bestyrelsespost i Kommunale Specialarbejderes Organisation, KSO, fulgte efter, og i 1996 satte han sig for første gang i en stol hos FOA som Afdelingsformand for FOA Afdeling 1.

I sin yngre dage var han sælger Land og Folk og medlem af Danmarks Kommunistiske Parti, som han også var medlem af.

En yngre udgave af Dennis Kristensen. Her som 49-årig, da han blev valgt til at stå i spidsen for Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA). Foto: MAGNUS MØLLER

I 80'erne meldte han sig ud af partiet, for selvom hans politiske hjerte banker i venstre side af det politiske miljø, så var de kommunistiske dagsordener ikke noget, han kunne se en fremtid i.

Dennis Kristensen falder for FOA's aldersgrænse på 65 år. Han har ikke lagt nogle planer for fremtiden ud over at skrive sine erindringer færdig. Han er hårdtarbejdende og ham, der ofte forlader kontoret som den sidste. Og han er ikke blandt de lønførende blandt fagforeningsbosserne.

Og selv om han er hårdt arbejdende og glad for rampelyset, kommer familien i første række. Privat bor Dennis Kristensen sammen med sin kone, Dorte, som er bioanalytiker og som han har to voksne døtre med.

BLÅ (eller rød) BOG: Dennis Kristensen Siden 2002 forbundsformand i FOA, tidligere Forbundet af Offentligt Ansatte. Indtil 2007: Formand for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO)

2002: Formand for forhandlingssamarbejdet Kbh. og Frb. Fællesrepræsentation

1996: Afdelingsformand for FOA Afdeling 1

1985: Medlem af Dansk Kommunal Arbejderforbund (DKA) hovedbestyrelse

1985: Afdelingsformand for Kommunale Specialarbejderes Organisation (KSO)

1979: Næstformand i sygehusets hovedsamarbejdsudvalg

1977: Bestyrelsesmedlem i DKA-afd. Kommunale Specialarbejderes Organisation (KSO)

1977: Tillidsrepræsentant og klubformand for portørerne på Herlev Amtssygehus

