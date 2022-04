Nye ansigter melder sig nu i listen af kritikere af Lynetteholmen.

I alt seks løsgængere i Folketinget har nemlig besluttet at sige nej til den kunstige ø i Københavns Havn.

Helt konkret er det de afhoppede DFere Hans Kristian Skibby, Bent Bøgsted, Lise Bech, Liselott Blixt, Karina Adsbøl og Marie Krarup, der danner fælles front mod Lynetteholmen.

Lynetteholm blev præsenteret som projekt i oktober 2018 af daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og daværende overborgmester i København Frank Jensen (S) og vedtaget af Folketinget i juni 2021.

Her er B.T.s historier om Lynetteholmen 31. august: B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden.

B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden. 9. oktober: B.T. skriver, at regningen for Lynetteholmen – stik imod hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på flere milliarder kroner, som skatteborgerne må betale.

B.T. skriver, at regningen for Lynetteholmen – stik imod hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på flere milliarder kroner, som skatteborgerne må betale. 13. november : Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers har sagt. Tværtimod.

: Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers har sagt. Tværtimod. 14. januar: Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam.

Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam. 19. januar: Daværende transportminister Benny Engelbrecht vil kun fortsætte interview, hvis B.T.-journalist bekræfter, at vi har forstået, at Lynetteholmen, hviler i sig selv. B.T. påpeget, at der er stor usikkerhed om projektets økonomi.

Daværende transportminister Benny Engelbrecht vil kun fortsætte interview, hvis B.T.-journalist bekræfter, at vi har forstået, at Lynetteholmen, hviler i sig selv. B.T. påpeget, at der er stor usikkerhed om projektets økonomi. 30. januar: Nu kan B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille af projektet er blevet 197 mio. kr. dyrere end forventet.

Nu kan B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille af projektet er blevet 197 mio. kr. dyrere end forventet. 5. februar: B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langt fra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018.

B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langt fra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018. 28. marts: B.T. har optaget video, der viser, hvordan skibe dumper slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt.

Da stemte Dansk Folkeparti for Lynetteholmen, mens kun Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige var imod.

Siden har en række afsløringer skabt stor debat om det enorme projekt, der først ventes færdig om 50 år.

Senest er det kommet frem, hvordan der dumpes slam fra udgravningen af Lynetteholmen ud i Køge Bugt.

På vegne af de seks løsgængere udtaler Hans Kristian Skibby:

Hans Kristian Skibby udtaler på vegne af de i alt seks afhopper fra Dansk Folkeparti. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Hans Kristian Skibby udtaler på vegne af de i alt seks afhopper fra Dansk Folkeparti. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»De seneste oplysninger om, at dumpningen af slam i Øresund er igangsat på trods af protester fra de svenske miljømyndigheder, og som er oplysninger, den danske miljøminister har tilbageholdt for Folketinget, er utilfredsstillende,« siger han.

Hele kritikken af Lynetteholmen-projektet startede 9. oktober sidste år, da B.T. kunne vise en ellers hemmeligstemplet rapport fra revisions- og konsulenthuset Ernst & Young for Transportministeriet, der viser, at regningen for at bygge Lynetteholmen kan blive voldsom stor for skatteyderne.

Og 30. januar kom der så frem i B.T., at budgettet for Lynetteholmen slet ikke kommer til at holde.

Allerede den første del af Lynetteholmen koster nemlig skatteyderne 497 millioner kroner i stedet for 300 millioner kroner, der var det estimerede budget.

Oplysninger, der kommer frem kort efter den daværende transportminister Benny Engelbrecht ellers bad B.T.s journalist bekræfte, at vi havde forstået, at Lynetteholmen »hviler i sig selv økonomisk«.

»Vi er i det hele taget betænkelige ved projektet og er nervøse for, at økonomien på længere sigt skrider, så skatteborgerne skal ind over,« siger Hans Kristian Skibby.

Han forklarer, at de seks løsgængere i juni 2021 stemte for Lynetteholmen på grund af partidisciplinen, men nu, hvor de er løsgængere og står frit, siger de fra over for projektet, er meldingen.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Dansk Folkepartis, formand Morten Messerschmidt, om, at de seks afhoppere kalder det 'partidisciplin', at de stemte for Lynetteholmen som medlemmer af Dansk Folkeparti, og nu trækker deres ja-stemme tilbage.