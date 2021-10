Mobilen skal pakkes væk i undervisningen, lærer børn og unge i de danske skoler.

Men reglerne gælder tilsyneladende ikke for politikerne i Folketingssalen.

Da Mette Frederiksen tirsdag holdt sin tale til Folketingets åbning, var der nemlig flere af politikerne i salen, der havde øjnene solidt plantet i deres mobiltelefon fremfor på statsministeren.

En af dem, der på tv-billederne kunne ses sidde med blikket rettet mod mobilen, var Peder Hvelplund, gruppeformand for Enhedslisten.

Er det i orden, at vores folkevalgte sidder klistret til deres mobiltelefoner under åbningstalen?

Peder Hvelplund fortæller, at han brugte telefonen til at poste kommentarer på Twitter til det, statsministeren sagde.

»Man kan sige, det er en del af den demokratiske debat i dag, om man bryder sig om det eller ej, at man også løbende kommenterer på det, der bliver sagt,« siger Peder Hvelplund til B.T.

»I princippet er du jo mere nærværende ved at kommentere løbende på en debat end ved at kigge op i loftet, så der er mange måder at være til stede på.«

Hvad ville du synes om, hvis du holdt en tale, og tilhørerne sad og kiggede ned i deres telefoner?

»Hvis jeg havde opfattelsen af, at de var optaget af noget andet, så tror jeg, jeg ville føle mig overset. Men det tror jeg ikke er tilfældet her. Når man sidder og kommenterer på talen, hører man jo også, hvad der bliver sagt,« lyder det fra gruppeformanden.

Også Lennart Damsbo-Andersen fra Socialdemokratiet sad med øjnene mod mobilskærmen. Ifølge ham er der er tale om en situation, hvor han fik et 'ping' på telefonen, som han lige skulle se, hvad var. Adspurgt til, om det er okay, at han og andre sidder med sin telefon under en tale, lyder det:

»Det har jeg ikke nogen mening om. Folk prioriterer deres egen tid,« siger han til B.T.

Også forhenværende minister Mogens Jensen (S) sad med telefonen, men han meddeler, at han ikke har nogen kommentarer til det.

Mobilaktiviteten blandt politikerne er ikke noget, der falder i god jord hos DF-stifter og tidligere formand for Folketinget Pia Kjærsgaard.

»Det er et udtryk for sådan lidt ligegyldighed og respektløshed. Altså, det synes jeg faktisk, det er,« fortæller hun til B.T.

»Det sender et signal om, at man er mere interesseret i, om nu ens sociale meddelelse er kommet på, og om den har givet nogle likes. Jeg synes bare, man skal lade være. Man skal sidde pænt og lytte.«

Da Pia Kjærsgaard i 2015 tiltrådte som formand, var hun også ude med riven efter sine kollegaer og deres brug af telefoner under Folketingets åbningstale.

»Hold op, hvor blev de sure på mig alle sammen. Men det er der ikke noget at gøre ved, jeg mener det stadigvæk.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Folketingets nuværende formand, Henrik Dam Kristensen (S), men han »ønsker ikke at holde sig vurderende til medlemmers adfærd«.

Til det siger Pia Kjærsgaard, at Henrik Dam Kristensen måske ikke ønsker en masse skældud, som hun fik dengang.

»Men jeg må også have lov at have min mening, og jeg synes, det er en uskik.«