»Jeg hører faktisk ikke, at du bekræfter, at Lynetteholmen hviler i sig selv. Kan du ikke lige bekræfte det, inden vi fortsætter det her interview?«

Det spørgsmål stillede den nu tidligere transportminister Benny Engelbrecht, da B.T. ved første spadestik til det gigantiske byggeri i Københavns Havn i januar ellers havde spurgt ind til usikkerheden om prisen på projektet.

Siden er det kommet frem, at prisen for bare den første lille fase af byggeriet allerede er skredet voldsomt.

Helt konkret er det gigantiske projekt allerede 197 millioner kroner dyrere end forventet.

Her er B.T.s historier om Lynetteholmen 31. august: B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden.

5. februar: B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langt fra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finanssiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018.

Det svarer til hele 66 procent over forventning, og det betød, at kritikken fra flere partier på Christiansborg væltede ned over Benny Engelbrecht.

Tirsdag var det farvel og tak til Benny Engebrecht, da han til ministeroverdragelsen i Transportministeriet gav depechen videre til sin afløser, Trine Bramsen.

Pressen var indkaldt til ministeroverdragelsen, og B.T. var mødt op for at få ord fra den nye transportminister.

Trine Bramsen, prisen for anlæggelsen af Lynetteholmen er allerede overskredet med 197 millioner kroner bare for første fast. Mener du som ny transportminister også, at projektet hviler i sig selv økonomisk?

Den nye transportminister Trine Bramsen vil nu sætte sig ind i, om Lynetteholmen hviler i sig økonomisk, sådan som forgængeren Benny Engrebrecht ellers sagde. Foto: Julie Øjerson. Vis mere Den nye transportminister Trine Bramsen vil nu sætte sig ind i, om Lynetteholmen hviler i sig økonomisk, sådan som forgængeren Benny Engrebrecht ellers sagde. Foto: Julie Øjerson.

»Jeg skal lige have tid til at sætte mig ind i de forskellige områder. Jeg har ligget med corona, lige siden jeg fik at vide, at jeg bliver transportminister. Så jeg synes egentlig, at det er i orden at give mig muligheden for at sætte mig ned og få et overblik over området,« svarer Trine Bramsen.

Men hvad mener du om, at det oprindelige budget allerede er overskredet med 197 millioner kroner? Det er næsten 200 millioner kroner?

»Som jeg også lige har svaret, så synes jeg, at en god minister også er en minister, der sætter sig ind i tingene,« siger hun og tilføjer:

»Jeg skal nu have mulighed for at sætte mig ned og få ordentligt greb om de forskellige sager, der ligger på det her ministerområde. Jeg har ligget syg hele weekenden, og derfor må jeg vende tilbage om de enkelte sager.«

Trine Bramsen skal ikke forvente, at det nu er slut med spørgsmål om Lynetteholmens økonomi, fordi Benny Engelbrecht er stoppet som minister.

»Problemet består jo fortsat og er jo ikke relateret til Benny Engelbrecht. Jeg har også lige stillet nye spørgsmål til sagen,« siger Henning Hyllested, der er transportordfører for Enhedslisten.

Formanden for Frie Grønne, Sikandar Siddique, oplyser, at Trine Bramsen nu er indkaldt i nyt samråd om økonomien bag Lynetteholmen.

»Vi kan konstatere, at Lynetteholmen er et kasinoprojekt. Det er allerede kommet frem, at den første lille del af anlægget er overskredet med næsten 200 millioner kroner, og det er 66 procent mere end forventet,« siger han og fortsætter:

»Den nye minister må redegøre for, hvad udgifterne til Lynetteholmen nu forventes at blive. Der er mange spørgsmål om den sag, og det ændrer sig ikke, fordi der er kommet ny minister.«