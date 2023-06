Jens Stoltenberg er nu ifølge den norske avis VG's oplysninger den eneste kandidat som Natos generalsekretær.

Stoltenberg, der har været generalsekretær siden 2014, skulle efter planen forlade embedet til efteråret.

Men efter at USA's præsident, Joe Biden, ifølge NRK bad Jens Stoltenberg om at tage blive på posten i endnu et år, tog spekulationerne til.

Dermed mener avisen altså at vide, at Mette Frederiksen ikke længere er et emne.

