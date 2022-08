Lyt til artiklen

Onsdag holder Medarbejder- og Kompetencestyrelsen pressemøde.

Det kommer til at dreje sig om den rådgivning, som styrelsen har givet regeringen i forhold til en række embedsmænd, som er involveret i minksagen.

I Minkkommissionens rapport blev det slået fast, at der i alt er ti embedsmænd, som burde søges at blive draget til ansvar for dele af skandalen. Der er dog ingen af embedsmændene, der er sendt hjem efterfølgende.

