I dag omkring kl. 13 bliver regeringens suverænt mest omdiskuterede og upopulære forslag til virkelighed.

Selvom SVM-regeringens forslag om at afskaffe store bededag fra 2024 har været i massiv modvind fra starten, bliver det med al sandsynlighed en realitet, når det skal stemmes igennem i Folketingssalen først på eftermiddagen.

Allerede kl. 07.53 stod Ole Søborg, der er fællestillidsmand for kloakarbejderne i København, klar med den røde fane foran Christiansborg.

Han regner med med at få selskab af et sted mellem 50 og 100 demonstranter.

Ole Søborg håber til det sidste, at regeringen dropper af afskaffe store bededag som helligdag. Foto: Jacob Friberg

»Vi har en grim fornemmelse af, at det er det første tiltag i en række. Der må være en mening i at de har dannet en regering som den her,« siger Ole Søborg.

Selvom SVM-regeringen i sig selv har flertal for at sløjfe store bededag fra 2024 og De Radikale også har meldt ud, at de stemmer for forslaget, så håber Ole Søborg alligevel, at politikerne skifter mening om at afskaffe helligdagen i sidste øjeblik.

»Husk, at det ikke er ovre før den fede dame synger,« siger Ole Søborg.

70 procent af danskere er imod forslaget om at afskaffe store bededag bør afskaffes for at finansiere forsvaret og andre offentlige udgifter. Det viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR.