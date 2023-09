For 93-årige Ejvind Filskov er E-dagen søndag 8. oktober en dag, han har set frem til i flere måneder. Den er løbernes juleaften.

Når det store felt på 10-11.000 løbere står linet op på den lange bakke ned fra Fortunen og venter på startskuddet til Danmarks mest berømte 13,3 kilometer, er han ikke blot én af dem. Han er den ældste.

»Jeg glæder mig over hvert år, jeg får lov at opleve Eremitageløbet og Dyrehaven. Det er en folkefest, som har inspireret mange tusinde til at komme i gang med at løbe.«

»Jeg har regnet ud, at det i år må være mit Eremitageløb nr. 49. Jeg håber at få nr. 50 med. Det kunne være sjovt med et jubilæum mere. Eremitageløbet er skyld i, at jeg har mødt en masse rare mennesker,« siger han.

Superveteranen Ejvind Filskov og barnebarnet Eva med blomster og flag efter E-løbet i 2021. Foto: Peter Fredberg Vis mere Superveteranen Ejvind Filskov og barnebarnet Eva med blomster og flag efter E-løbet i 2021. Foto: Peter Fredberg

Ejvind Filskov, der er tidligere sømand og maskinmester, er født i Brønderslev og bor i dag i Buddinge. To gange om ugen løber han en træningstur på ti kilometer hjemmefra og langs Bagsværd Sø.

»Jeg løber ikke hele året, men jo nærmere vi kommer Eremitageløbet, jo mere træner jeg lidt afhængig af vejr og vind. Jeg kan li’ at holde mig i god fysisk form, og jeg nyder naturen,« siger han.

Ejvind Filskov cykler frem og tilbage til Dyrehaven på E-dagen (så er opvarmningen klaret), og efter veloverstået løb sætter han prikken over i’et hjemme i Buddinge med smørrebrød eller en gang biksemad. En øl og en snaps eller to hører sig naturligvis også til.

»Eremitageløbet er traditionernes løb,« siger aldersveteranen, der er frisk som en havørn.

Ejvind Filskov slukker tørsten efter de 13,3 kilometer gennem en af Danmarks smukkeste skove. Foto: Privatfoto Vis mere Ejvind Filskov slukker tørsten efter de 13,3 kilometer gennem en af Danmarks smukkeste skove. Foto: Privatfoto

I sine unge år i Brønderslev var Ejvind Filskov en talentfuld bokser. I dag elsker han at synge og går til visesang hver anden mandag.

Den ældste, der har gennemført Eremitageløbet, er dansk/canadieren Jan Eisenhardt. Han var 96 år, da han var med i sit sidste løb i Dyrehaven i 2002.

Den legendariske guldsmed fra Frederiksberg, Vilhelm Schomacker, deltog i sit sidste E-løb som 95-årig. Kort før sin død startede han E-løbet til stort bifald.

E-løbet arrangeres af idrætsforeningerne Københavns Idræts-Forening og Københavns Skiklub.

Siden 1985 har B.T. kåret årets mandlige og kvindelige E-løber. To, løbere, der løber for sundhed og velvære og lever op til E-løbets grundidé.

