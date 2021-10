Eremitageløbet er Sylvia Kiberenges løb. Hun ejer det.

Dyrehavens dronning vandt for femte gang og tangerede Annemette Jensens rekord som nationalskovens mest vindende kvindelige løber.

»Det er så skønt at løbe herude. Selvom løbet er hårdt, nyder jeg det,« siger hun.

»Jeg tænkte ikke på de andre løbere, men fokuserede kun på mit eget løb. Tak til publikum. De hjalp mig hele vejen. Der er en god stemning i skoven. Og vejret var også med os. Vi kunne ikke få bedre betingelser.«

Sylvia Kiberenges vandt Eremitageløbet for femte gang. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sylvia Kiberenges vandt Eremitageløbet for femte gang. Foto: Bax Lindhardt

Sylvia Kiberenge vandt i tiden 45.03 og slog det 17-årige stjerneskud fra Hjemly Idrætsefterskole på Fyn, Astrid My Rønde Kristensen, med 41 sekunder. På tredjepladsen kom Kamilla Sofie Vallin i 46.55.

De tre hurtigste kvinder og mænd fik en præmiecheck overrakt af Wilson Kipketer på henholdsvis 7.000 kroner, 4.000 kroner og 2.000 kroner

Eremitageløbet er et af de meget få løb på dansk grund, Sylvia Kiberenge deltager i.

Hun fortsætter nu med den hårde træning frem mod en håndfuld internationale løb de kommende måneder.

I december venter således et ti kilometer gadeløb i Paris og det traditionsrige Silvesterlauf i Trier over fem kilometer på årets sidste dag.

Sylvia Kiberenge bor sammen med sin mand og træner, Erling Worm, uden for Køge. Hun er opvokset i Afrikas største slumområde, Kibera i Nairobi, og kom til Danmark i 2012 som au pair.

Ved siden af træningen er hun i gang med en uddannelse til pædagog. I december starter hun et seks måneders praktikforløb.

Astrid My Rønde Kristensen var i sidste måned den hurtigste danske kvinde i Copenhagen Halfmarathon, men kunne ikke blive dansk mester. Hun var for ung. En tåbelig regel. I stedet gik DM-guldet er Annah Ritah, selv om hun var to minutter langsommere.

I Eremitageløbet viste Astrid My Rønde Kristensen igen sit gnistrende talent. Det bliver spændende at følge hendes udvikling.

»Astrid er lille og spinkel, men godt bygget til langdistancen. Hun har alle forudsætninger. En meget spændende løber,« siger den tidligere topløber og E-løbets speaker, Henrik Them.