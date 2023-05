Engang var han blandt Danmarks rigeste, men siden har han forladt fødelandet og efterladt en gæld på over 100 millioner kroner.

Men kreditorerne agter ikke at slippe grebet i den danske rigmand Peter Halvorsen. I stedet vil de forsøge at få ham begæret konkurs i England.

Det skriver Finans, efter Procesbevillingsnævnet har besluttet ikke at give tilladelse til, at Halvorsens konkursstatus kan afprøves i Højesteret.

Sagen om den kulørte rigmand, der før finanskrisen var på listen over Danmarks rigeste, begyndte i 2022, hvor han blev erklæret konkurs ved Skifteretten i Helsingør.

Peter Halvorsen, grundlægger af Essex, har været storsponsor i Randers FC. Arkivfoto. Foto: Ernst van Norde Vis mere Peter Halvorsen, grundlægger af Essex, har været storsponsor i Randers FC. Arkivfoto. Foto: Ernst van Norde

Men selv om den tidligere milliardær ifølge Finans skylder over 100 millioner kroner i gæld i Danmark til blandt andre Spar Nord, så fik Halvorsen dog ophævet konkursen, da man ikke mente, at han kunne erklæres konkurs i Danmark, da hans aktiver er centreret omkring et lejet hus nær London i England.

Spar Nord forsøgte siden at få omstødt kendelsen ved Højesteret, men altså forgæves.



Ifølge Finans skal Peter Halvorsen dog ikke føle sig på sikker grund. For ifølge mediet vil en række kreditorer forsøge at få den kulørte rigmand begæret konkurs i England.

Peter Halvorsen var en kendt ejendomsinvestor i Danmark op til finanskrisen, hvor han førte gjorde sig bemærket ved at føre en ekstravagant livsstil med boliger på de dyreste adresser på Strandvejen, privatchauffør og en eksklusiv Mercedes.

Peter Halvorsen. Foto: Ernst van Norde Vis mere Peter Halvorsen. Foto: Ernst van Norde

Desuden var han gennem sit livsværk – ejendomsselskabet Essex, der engang var landets næststørste ejendomsselskab – storsponsor for fodboldklubben FC Randers.

Men finanskrisen førte til hans fald fra milliardærtinderne.

Halvorsen havde store lån i blandt andet Roskilde Bank og Amagerbanken, der begge krakkede, og derfor efterlod krisen ham med en gæld på mange milliarder.

Tilbage i 2017 kom Halvorsens store erhvervsejendom i Herning på tvangsauktion. Den havde en gæld på knap 180,3 millioner kroner.

Og i 2016 var det et stort erhvervskompleks i Næstved, der led samme skæbne. Det havde Halvorsen købt i 2008 for 203, 5 millioner kroner.

Halvorsens ejendomsselskab ejede også det store shoppingcenter Ro’s Torv i Roskilde, men det blev i 2008 overtaget af selskabet Dades for 1,6 milliarder kroner.

Op mod 30 banker havde penge til gode i Essex – herunder Danske Bank – og de forsøgte gennem længere tid forgæves at få en aftale i stand om et salg om det stærkt forgældede Essex, men forgæves.

Peter Halvorsen flyttede siden fra Strandvejsvillaen i Rungsted til Schweiz, men konkursboet fandt ham i forbindelse med sagen fra 2020 i Ascott uden for London, hvor han boede i et dyrt, lejet hus.

»Det kan konstateres, at han efter danske forhold bor i en særdeles eksklusiv lejebolig. Ved gennemgang af lejekontrakten kan det konstateres, at den månedlige husleje udgør 7.000 pund (60.900 kroner) om måneden,« har advokat Hans Peter Storvang, der er kurator i det personlige konkursbo, tidligere udtalt skriftligt til Finans.

Desuden kunne det konstateres, at hans søn gik på en privatskole til 2.300 pund om måneden.

Ifølge Peter Halvorsens blev livsstilen dog finansieret af en tredje mand.