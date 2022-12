Selvom hun kun er 22 år er Clara Toft Simonsen allerede en af landets største popstjerner og aktuel med sit tredje album, »OFF«. Alt kører for hende udadtil. Hun er talentfuld, arbejdsom, målrettet og har hele popstjernepakken. Men bag den overskudsagtige facade kæmper hun. Præcis som mange andre i sin generation. Hun har lige været igennem en større depression, der lagde hende fuldstændig ned i knap et års tid under corona. Foto: Asger Ladefoged