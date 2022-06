Lyt til artiklen

Kan man have en musiker på plakaten, der lige er blevet dømt for vold?

Den 29-årige danske rapper Benny Jamz blev onsdag idømt tre måneders ubetinget fængsel for grov vold, da han i november sidste år efter en koncert på den københavnske natklub Rumours slog en dørmand i hovedet med en flaske.

Hvad så nu?

For det første har han ikke - som anklageren ellers gik efter - fået forbud mod at opholde sig i nattelivet.

Benny Jamz vil sammen med sin forsvarer nu tage stilling til, om de vil anke dommen og så tage den derfra. Spørgsmålet er, om han stadig kan spille sine planlagte koncerter henover sommeren?

Den 25. juni er Benny Jamz programsat til at spille til 'Studenterugen 22' på diskotek Buddy Holly i Hobro.

Da B.T. onsdag eftermiddag ringer til diskoteks-ejer Mikkel Møller Olsen er sagen helt ny for ham, og de vil derfor gerne undersøge det nærmere, før de tager endelig stilling.

»Som udgangspunkt, hvis manden er dømt, bliver vi jo nødt til at have fundet et nyt act til studenterugen, for de (Deres gæster, red.) skal selvfølgelig ikke snydes for et act. Og så vil jeg selvfølgelig snakke med booker og undersøge, hvad det her går ud på,« lyder det fra Mikkel Møller Olsen.

Benny Jamz under en optræden til ØreSound Festival sidste år. Foto: Per Lange Vis mere Benny Jamz under en optræden til ØreSound Festival sidste år. Foto: Per Lange

Den 1. juli skal Benny Jamz spille til Ringriderfestival i Aabenraa. De har onsdag endnu ingen kommentar til sagen.

Den 28.-30. juli afholdes der Colorz Festival i Aalborg, hvor Benny Jamz ligeledes står på plakaten. De har onsdag heller ingen kommentarer til sagen.

Den 2. september er Benny Jamz så programsat til at spille til Ambufest i Hobro.

Her lyder det fra festivalformand Jørn Jensen:

»Grundlæggende så vil det være noget, der får konsekvenser. Jeg er nødt til at tage bestyrelsen i ed, og vi skal snakke med hans management, men vi tager det her meget alvorligt.«

Han fortsætter:

»Jeg tænker måske også, at der bliver et kontraktligt problem, at han simpelthen ikke kan leve op til vores aftale - en aftale, der er lavet for lang tid siden. Men selv, hvis han kan, så er det her selvfølgelig noget, vi har en holdning til, og som vi vil drøfte allerede i morgen (Torsdag, red.). På nuværende tidspunkt tænker jeg ikke, at han kommer på scenen hos os.«

Er det noget, I har en principiel holdning til, det her med dømte musikere?

»Nej, sagen her fanger os lidt på bagkant, og det kommer også an på, hvad det er for en dom. Men tre måneders ubetinget fængsel for vold er jo i den hårdere ende - det er ikke bare et klip i kørekortet. Man skal selvfølgelig have mulighed for at afsone og komme tilbage, så vi vil lave en individuel vurdering fra gang til gang.«

I får jo nok et hul i programmet. Kan I fylde det?

»Jeg tænker helt sikkert at vi nok skal få fyldt hullet ud. Det bliver ikke et problem.«

Opdateres..