Den 29-årige rapper Benny Jamz kan nu skyde en hvid pil efter at optræde på diverse klubber landet over det næste stykke tid.

For Københavns Byret afgjorde onsdag eftermiddag, at rapperen idømmes tre måneders ubetinget fængsel for grov vold.

Anklager i sagen gik samtidig efter, at Benny Jamz fik et forbud mod at opholde sig i nattelivet mellem midnat og fire om morgenen i seks måneder. Men to ud af tre dommere mente ikke, han skulle dømmes for det.

Der blev særligt lagt vægt på, at musikeren ikke tidligere er straffet for vold, og at situationen opstod 'spontant'.

Det var ellers netop i nattelivet, at Benny Jamz gjorde sig upopulær, da han tilbage i november sidste år begik grov vold mod en dørmand på natklubben Rumors og slog dørmanden i hovedet med en flaske, hvorefter han forlod stedet.

Og netop forbuddet om at opholde sig i nattelivet er Benny Jamz lettet over, ikke blev en realitet.

»Jeg er glad for, at jeg ikke fik det forbud. Det er det, jeg lever for,« fortæller han til B.T.

Selvom hans forsvarer gik efter en betinget straf med samfundstjeneste, så understreger Benny Jamz alligevel, at han er tilfreds med dommen.

»Det er fair. Jeg vidste godt, det ville have konsekvenser, og det skal der også være. Jeg vil nu lære af situationen og huske, hvor hurtigt ting kan gå galt. Vold er aldrig svaret. Det er ikke det, jeg står for,« fortæller han videre.

Om Benny Jamz ønsker at anke dommen, vil han nu sammen med sin forsvarer have betænkningstid til.

Benny Jamz er blandt andet kendt for ørehængere som 'Ibiza' og 'Hajde'. Begge sange, er lavet i samarbejde med hitmagerne Kesi og Gilli. Sammen udgør de tre herrer hiphop-kollektivet B.O.C.

Opdateres...