Det danske High Class Racing team med Jan og Kevin Magnussen og Anders Fjordbach fik en dårlig optakt til 24-timers-løbet i Le Mans.

Under kvalifikationen onsdag aften, hvor startplaceringerne til 24-timers-løbet blev afgjort, rakte Kevin Magnussens bedste tid blot til en 20.-plads blandt de 25 biler i LMP2-klassen.

»Det var tydeligvis ikke den kvalifikation vi drømte om,« rapporterer Jan Magnussen fra Le Mans.

»Kevin gjorde et godt stykke arbejde i den massive trafik. Der er en god balance i bilen – problemet er topfarten på Mulsanne-langsiden. Den gode nyhed er, at vi nu har tre lange træningssessions til at finde farten.«

Marco Sørensen røg af banen allerede på første omgang af træningen i Le Mans. Foto: George Decoster/Grand Prix Photo Vis mere Marco Sørensen røg af banen allerede på første omgang af træningen i Le Mans. Foto: George Decoster/Grand Prix Photo

Noget tyder på at i hvert fald en del af problemet allerede er løst, for i nattens frie træning placerede Kevin Magnussen High Class Racing-bilen på niendepladsen; dog med en tid, der var 4/10 sekund langsommere end under kvalifikationen.

High Class Racings anden bil med Marco Sørensen, Dennis Andersen og amerikaneren Ricky Taylor røg med Sørensen bag rattet af banen allerede på den første omgang under træningen.

Senere kvalificerede den sig på 21.-pladsen.

De seks hurtigste biler i hver klasse skal torsdag eftermiddag afgøre de seks første placeringer i den såkaldte Hyperpole-seance. Den eneste dansker, der kvalificerede sig, var Michael Christensen, hvis Porsche besatte tredjepladsen i LMGTE Pro-klassen.

I LMGTE Am-klassen kvalificerede Mikkel Jensen (Ferrari), Patrick Nielsen (Ferrari), Nicki Thiim (Aston Martin) og Michelle Gatting sig på henholdsvis 8.- 11.-, 16- og 17.-pladsen.

Storfavoritterne fra Toyota var med Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez hurtigst af alle under kvalifikationen, men skal først i dagens Hyperpole-seance kæmpe om pole position.

Torsdag fra klokken 14.00-17.00 og 22.00 til 00.00 har alle teams i alt fem timers fri træning til at optimere bilerne til 24-timers-løbet, der starter lørdag klokken 16.00.