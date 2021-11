Kevin Magnussen er sløj og kommer ikke med i finalen i den amerikanske IMSA-serie, der afvikles natten til søndag i Atlanta.

Kevin Magnussen var i weekenden til Bogforum i Bella Centeret for at præsentere sin nye biografi ’Alt eller intet’. Udstillingen med 34.000 gæster udviklede sig til en superspreder-begivenhed, og Magnussens forlag Lindhardt & Ringhof har efterfølgende meddelt, at en række af deres forfattere og medarbejdere er testet positive.

Ifølge B.T.´s oplysninger er Magnussen dog ikke mellem de smittede, for han er angiveligt testet negativ i USA. Han ventes at flyve hjem til Danmark allerede søndag.

»Ja – Kevin er syg og kommer ikke med i løbet,« siger Ganassi-teamets talsmand Kelby Krauss til B.T.

Newzealænderen Earl Bamber erstattet Kevin Magnussen i Ganassi-teamets Cadillac i IMSA-finalen i Atlanta. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Newzealænderen Earl Bamber erstattet Kevin Magnussen i Ganassi-teamets Cadillac i IMSA-finalen i Atlanta. Foto: Grand Prix Photo

»Han bliver erstattet af Earl Bamber, som tilfældigvis var til stede på banen og som i alle tilfælde skal køre for os næste år. Udskiftningen betyder at vores bil nu skal starte bbagesti pprototypeklassen.«

Adspurgt om hvad Kevin Magnussen fejler, siger Krauss:

»Jeg har ikke fået nogen konkret melding fra Kevin.«

Ifølge B.T.´s oplysninger handler det om general utilpashed og voldsom hovedpine.