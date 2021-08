Da Peugeot i februar annoncerede kørerne til fabrikkens nye sportsvognsteam (debut: 2022), var Kevin Magnussen det oplagte valg og Mikkel Jensen den store overraskelse.

Magnussen kom direkte fra Formel 1, men Jensen havde tilbragt de seneste år som freelance-racerkører. Alligevel var Peugeot-ledelsen ikke i tvivl: Den 26-årige Mikkel Jensen fortjente en plads i deres allstar-team.

Mikkel Jensen startede sin karriere sent. Mens Kevin Magnussen kun var et par år, da han drønede rundt i en specialbygget gokart i Roskilde, var Jensen 15 år, da han debuterede.

Men så gik det også stærkt.

Mikkel Jensen og Kevin Magnussen bliver to af de seks kørere i den nye Peugeot Hypercar. Foto: Grand Prix Photo

Efter at have vundet det tyske Formel Masters-mesterskab kørte han i 2015 Formel 3 for det Mercedes-støttede team Mücke Motorsport. I et stærkt felt, der blandt andre inkluderede de nuværende Formel 1-kørere Charles Leclerc, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi og George Russell, sluttede Jensen på niendepladsen i EM.

Efter en 12.-plads i Formel 3-EM 2016 droppede Jensen Formel-racing og drømmen om Formel 1, og han har siden satset på sportsvogns-racing.

»Jeg har altid været klar over, at jeg før eller siden måtte skifte til sportsvogne, for jeg havde simpelt hen ikke pengene til at kæmpe mig til tops i Formel-klasserne,« sagde han dengang.

Efter at have været Mercedes-junior i Formel 3 blev Jensen nu juniorkører for BMW, men da den tyske fabrik reducerede sit sportsprogram i 2019, måtte danskeren ud på det usikre marked for freelance-racerkørere.

Mikkel Jensen kører i Le Mans en Ferrari for det japanske Car Guy Racing-team. Foto: Car Guy Racing

Her har han imponeret på begge sider af Atlanten. Han blev med det russsieke G-Drive Racing nummer tre i den europæiske Le Mans-serie 2020, og han debuterede også i Le Mans med en femteplads i LMP2-klassen. I år fører han LMP2-klassen i det amerikanske IMSA-mesterskab (hvor Kevin Magnussen ligger på fjerdepladsen i DPi-klassen).

Indtil den nye Peugeot Hypercar er klar, fortsætter Mikkel Jensen freelancetilværelsen. I februar hjalp han det japanske team Car Guy Racing frem til en finalesejr i det asiatiske Le Mans-mesterskab, og det udløste en invitation til også at køre teamets Ferrari 488 i 24-timersløbets LMEGT Am-klasse i den kommende weekend.

»Efter min Le Mans-debut i en LMP2-racer sidste år bliver det spændende at prøve kræfter med en GT-bil,« siger Jensen.

Han deler bilen med teamejer Takeshi Kimura og Scott Andrews fra Australien.

Testprogrammet med den nye Peugeot Hypercar starter sidst på året, Mikkel Jensen og de øvrige kørere er allerede i gang med simulator-test. Foto: Peugeot Sport

»Vi har ikke haft meget tid til at forberede os, så jeg er glad for, at jeg har erfaring fra Le Mans 2020. Det bliver spændende at se, hvad vi kan præstere, men jeg tror på, at vi stiller med et stærkt lineup,« fortsætter Jensen.

»Med så stort og hårdt et felt bliver det uden tvivl et spørgsmål om overlevelse – at undgå ulykker, fejl og problemer. Hvis dét lykkes, og vi kommer godt gennem natten, har vi en god chance for at være med i toppen.«

Efter Le Mans skal han tilbage til IMSA-serien, og i slutningen af året er den nye Peugeot Hypercar testklar. Her vil Mikkel Jensen for alvor etablere sig i toppen af international sportsvogns-racing.

Kevin Magnussen skal ikke føle sig for sikker på at blive hurtigste dansker i Peugeot-teamet!