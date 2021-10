Rejsen til den græske ø Rhodos skulle være årets højdepunkt for Ida og hendes tre veninder, men sådan skulle det ikke blive.

For få dage før veninderne skulle hjem, mødte Ida tilsyneladende en dansk mand, der i løbet af bare halvanden time ændrede hendes liv for altid.

»Jeg har fået diagnosen posttraumatisk stress, og jeg har stadig fysiske lidelser som følge af de skader, jeg pådrog mig. Tingene bliver aldrig, som de var,« siger Ida til B.T.

Og lad det være sagt med det samme.

'Ida' er et opdigtet navn. Hun ønsker ikke at stå frem med sit rigtige navn, fordi der i virkeligheden kun er ganske få af Idas nærmeste, der kender hendes historie. Samtidig har hun et lille barn, som hun også ønsker at tage hensyn til.

Men hendes historie er vigtig, mener hun. Vigtig, fordi den måske kan forhindre andre unge kvinder i at havne i den samme situation, som har medført, at den enlige mor i fire år har levet i det, hun selv beskriver som et rent helvede.

Vi skruer tiden tilbage. Kalenderen siger juli 2017, da Ida og hendes tre veninder lander på Rhodos. Foran dem venter en uge med lige dele afslapning og fest.

»Vores hotel lå ved bargaden, og en af de sidste nætter skulle vi ud. Vi tog på en bar med levende musik og god stemning. Jeg falder i snak med en mand, der har en tilknytning til baren. Han har dansk baggrund og taler dansk til mig,« fortæller Ida, der selv er fra Norge, og som også er stået frem i det norske medie Dagbladet.

Ida og hendes veninder på en bar på Rhodos. Foto: Privatfoto Vis mere Ida og hendes veninder på en bar på Rhodos. Foto: Privatfoto

Manden, der er halvt dansker og halvt græker, er i første omgang både sød og charmerende, synes Ida. Et behageligt menneske, der får hende til at føle sig tryg. Derfor har hun heller ikke nogen betænkeligheder ved at tage med manden til en efterfest for de ansatte hos områdets natklubber og barer uden sine veninder.

»Efterfesten skulle desuden være i nærheden af vores hotel, så der var ingen alarmklokker, der ringede,« fortæller Ida, der samtidig understreger, at hendes og mandens snak på intet tidspunkt havde et seksuelt fokus.

»Da vi kommer ud fra natklubben, kommer han pludselig i tanke om, at han skal have sin bil med. Han foreslår, at vi kører hen til efterfesten, og det går jeg med til. Normalt vil jeg ikke sætte mig ind i en fremmed mands bil, men han virkede behagelig, så jeg lod mig overtale,« fortæller Ida.

Men da Ida sætter sig ind i bilen, låser manden angivelig alle dørene, inden han ifølge Ida begynder med at køre modsat den retning, hvor festen ellers skulle afholdes. Og her begynder den halvanden time, der ifølge Ida selv ændrer hendes liv for altid.

»Han åbner sine bukser, mens vi kører, og så tvinger han mit hoved ned mod sit skridt. Jeg forsøger at komme ud af hans greb, men det kan jeg ikke,« fortæller Ida.

Kort tid efter stopper han bilen. Det er mørkt, og Ida har ingen idé om, hvor de befinder sig. Manden stiger ud af bilen, går over til passagerdøren, flår den op og trækker angivelig Ida med ind i et hus og videre ind på et soveværelse.

»På det her tidspunkt er jeg i chok. Pludselig åbner døren ind til soveværelset, og ind kommer en bartender, som jeg kan genkende fra baren. Han er i bar overkrop, og jeg tænker bare: 'Det her sker bare ikke'. Så bliver jeg skubbet ned i sengen, og derefter er det meste sort for mig,« siger hun og tilføjer:

Ida falder ind og ud af bevidstheden flere gange. Men hun husker, at hun både bliver forsøgt kvalt, slået, spyttet på og ikke mindst voldtaget, fortæller hun selv.

Modtog voldsoffererstatning i Norge Selv om der endnu ikke er faldet dom i sagen, så har Ida modtaget voldsoffererstatning i Norge. Ifølge Dagbladet skal en straffesag som udgangspunkt gennemføres, før man kan modtage voldsoffererstatning i Norge, men der er undtagelser. Undtagelserne gælder eksempelvis, hvis det vurderes, at handlingen, der søges erstatning for, med overvejende sandsynlighed har fundet sted.

»Jeg sagde nej igen og igen. Jeg har på intet tidspunkt indikeret, at jeg var interesseret i at have sex, og jeg kunne ikke gøre modstand. De var for stærke. Jeg var sikker på, jeg skulle dø,« fortæller Ida om det godt halvanden time lange overgreb.

Efterfølgende blev Ida efter eget udsagn lamslået kørt hjem af bartenderen, og siden skulle det vise sig, at mareridtet langtfra var overstået. På den lokale politistation tvivles der ifølge Ida på fortællingen. De mener, at hun blot har kærestesorger.

»Alligevel får de den ene af de to mænd identificeret, mens jeg er der, og de fortæller, at de vil køre ned og hente ham med det samme, men da det er søndag, må vi overnatte i en fængselscelle sammen til dagen efter, hvor vi hver især skal afgive forklaring for en dommer, som skal afgøre, hvem af os der taler sandt.«

Truslen om et ophold i en fængselscelle får Ida til at droppe at anmelde manden og bartenderen. I stedet anmelder hun det til norsk politi, da hun er tilbage i Norge.

Da 'Ida' anmeldte sagen til græsk politi, blev hun efter eget udsagn mødt af et system, der ikke gad hende. Nu advarer hun andre unge kvinder. Foto: Nina Hansen, Dagbladet Vis mere Da 'Ida' anmeldte sagen til græsk politi, blev hun efter eget udsagn mødt af et system, der ikke gad hende. Nu advarer hun andre unge kvinder. Foto: Nina Hansen, Dagbladet

Det har medført, at den græske anklagemyndighed har tiltalt den danske mand og bartenderen for voldtægten. Egentlig var sagen berammet i Grækenland 4. oktober i år, men blev udsat på ubestemt tid. Ida håber, at den kan blive gennemført i år eller som minimum i begyndelsen af næste år.

Dagbladet har talt med de to tiltalte mænds advokat, Stelios Alexandris, der oplyser, at de to nægter sig skyldige i sagen, og at han i øvrigt mener, at Ida »lyver«.

»Det er mine klienter, der er ofre i denne sag,« siger han til Dagbladet.

Men Ida står fast. Det, hun oplevede den nat i juli 2017, var en fuldbyrdet voldtægt begået af to mænd.

»Derfor vil jeg også advare andre piger. Det er så let at blive manipuleret, og selv om jeg betragter mig som en meget fornuftig og anstændig person, så skete det også for mig,« siger hun og tilføjer:

»Mange kvinder har oplevet noget lignende i udlandet og opgivet at anmelde det, fordi de bliver mødt af et system, der ikke gider dem. Så derfor er det vigtigt, at vi får skabt debat om det her.«

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra græsk politi.