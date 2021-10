Slagsmål, skub, knytnæver, afrusning i detentionen, og en mand der råbte »motherfucker«, »møgsvin« og »fuck dig«.

Politiet rykkede søndag nat ud til en række episoder i nattelivet. Det medførte en række sigtelser med sig to unge mænd måtte på detentionen natten over.

Først var den gal på A-Bar på Åboulevarden klokken 23.17 lørdag. Her blev en 19-årig mand tilbageholdt, da han havde indledt et slagsmål med dørmændene på stedet.

Han optrådte meget aggressivt og blev anholdt og indbragt til politigården, hvor han blev sat i detentionen til afrusning. Søndag morgen blev han afhørt til sigtelsen for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Derefter blev han løsladt.

Et par timer efter første episode var den gal på Hornsleth Bar i Klostergade klokken 03:50 søndag. En 23-årig mand blev her sigtet for overtrædelse af restaurationsloven.

På baren havde han indledt et slagsmål med både dørmanden og en gæst. Herefter blev han bortvist. Men han ønskede ikke at smutte fra Hornsleth Bar.

Derfor blev en patrulje tilkaldt, der anholdte manden og satte ham i detentionen til afrusning. I løbet af formiddagen søndag vil han blive afhørt, »når han er egnet til dette« skriver Politiet i døgnrapporten.

Klokken 04:24 faldt en sigtelse mod en 24-årig mand fra Samsø, der var anholdt ud restauration Kuhstall på Åboulevarden. Manden havde råbt ukvemsord som »motherfucker, møgsvin og fuck dig« og skubbet til dørmændene på stedet.

Derefter havde han kastet et glas op i luften og lod det falde til jorden så det gik i stykker. Politiet anholdte manden og sigtede ham for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Blot ni minutter efter blev en 24-årig mand fra Aarhus tilbageholdt af andre borgere på Bispetorvet ved Domkirken. Han havde kort forinden helt umotiveret slået ud efter en anden mand, der ved det sidste slag var blevet ramt i hovedet.

Den forurettedes ven havde fastholdt den 24-årige, indtil politiet kom og anholdt manden.

Den 24-årige blev indbragt til Aarhus politigård, hvor han vil blive sagsbehandlet i forhold til sigtelsen for vold. Han vil blive løsladt efter endt afhøring.